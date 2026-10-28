Donald Trump acusa o Brasil de fraude na eleição presidencial

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Publicado em 28/10/2026 às 10:30

Alterado em 28/10/2026 às 10:30

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta terça-feira (27), sem provas, o Brasil de fraude na eleição presidencial durante um comício no Texas. A declaração foi feita ao mesmo tempo em que ele reforçava críticas aos democratas e dizia que eles seriam especialistas em trapacear nas eleições.

Ao comentar o resultado brasileiro, Trump afirmou que o país também estaria envolvido em irregularidades e que a situação “não parecia nada boa”. Ele disse ainda que não estava tomando partido, mas demonstrou desconfiança em relação ao processo eleitoral no Brasil.

Críticas aos democratas e repercussão política

No mesmo discurso, Trump ampliou seus ataques aos democratas e conectou a disputa política nos Estados Unidos ao caso brasileiro. A fala rapidamente chamou atenção por envolver outro país em uma acusação grave sem apresentação de provas.

O episódio adiciona mais um elemento à retórica eleitoral de Trump, que costuma explorar suspeitas sobre integridade do voto para mobilizar apoiadores e manter o tema no centro do debate político americano. (com informações da Sputnik Brasil)