Trump diz 'gostar' de Lula, mas afirma que eleição 'parece fraudada'

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Publicado em 26/10/2026 às 17:16

Alterado em 26/10/2026 às 17:43

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou pela primeira vez sobre o segundo turno das eleições no Brasil e afirmou que o pleito pareceu “fraudado”. Apesar da crítica, ele também fez elogios a Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor da disputa contra Flávio Bolsonaro por uma margem superior a 4 milhões de votos.

Trump disse a jornalistas que a votação lhe pareceu ruim para a imagem internacional do processo eleitoral, mas evitou assumir qualquer posição institucional sobre o resultado. “Eu não governo o Brasil, eu governo os Estados Unidos”, afirmou, ao ser questionado sobre uma eventual reação de seu governo.

Críticas à extensão da votação

Segundo Trump, o ponto que mais lhe chamou atenção foi a decisão de ampliar a votação por mais duas horas. Ele classificou a medida como “muito estranha” e disse que eleições precisam ser incontestáveis, repetindo a impressão de que a situação foi negativa para a percepção externa do país.

O republicano também afirmou que não tomou partido na disputa, embora tenha reconhecido que tem boa relação com Lula. Em seguida, reforçou que se dá muito bem com o petista, o que contrastou com a avaliação dura que fez sobre o processo eleitoral brasileiro.

Tensão política entre EUA e Brasil

A manifestação ocorre depois de Trump ter evitado comentar o Brasil durante a campanha eleitoral, segundo a imprensa americana, para não prejudicar Flávio Bolsonaro, que prometia alinhamento com a Casa Branca. A postura de agora marca a primeira vez em que o presidente americano se manifesta publicamente sobre o resultado.

Nos últimos meses, o governo Trump tem exercido pressões econômicas sobre o governo brasileiro em diferentes frentes. Entre os motivos citados estão tentativas de impedir a condenação de Jair Bolsonaro e críticas a práticas consideradas desleais por Washington, como a criação do Pix.