Papa Leão XIV é internado para cirurgia pulmonar em Roma

Pontífice foi levado ao Hospital Gemelli após exames apontarem um nódulo no pulmão

Publicado em 13/10/2026 às 12:07

Alterado em 13/10/2026 às 12:07

O papa Leão XIV foi internado nesta terça-feira (13) no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, para passar por uma cirurgia de remoção de um nódulo pulmonar. O procedimento está previsto para a tarde, segundo informou a Sala de Imprensa da Santa Sé.

Chegada ao hospital e clima de serenidade

O pontífice deixou o Vaticano de carro, pela Porta del Perugino, e chegou ao Gemelli acompanhado de seu médico assistente, Luigi Carbone. Ao desembarcar, caminhou por conta própria e foi recebido pela alta direção do hospital, além de jornalistas e fiéis que aguardavam na entrada principal.

Segundo relatos divulgados pelo Vaticano, Leão XIV mostrou-se sereno e sorridente, embora bastante comovido com o carinho das pessoas presentes. A equipe médica responsável pela operação é liderada pelo professor Stefano Margaritora, especialista em cirurgia torácica.

Estado de saúde e orientação médica

No último domingo (11), Robert Prevost, de 71 anos, havia informado aos fiéis que o nódulo foi detectado em estágio inicial e apresentava crescimento “bem controlado”. Ainda assim, os médicos recomendaram a retirada cirúrgica como medida adequada.

Em mensagem divulgada anteriormente, o papa agradeceu pelas orações e disse confiar-se à proximidade espiritual dos fiéis. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou depois que a recuperação deve levar cerca de uma semana.

Compromissos cancelados e possíveis impactos na agenda

Na segunda-feira (12), Leão XIV cancelou todos os compromissos previstos até 20 de outubro. A expectativa é que, durante a internação, ele continue trabalhando diretamente do hospital, como já ocorreu com outros pontífices em situações semelhantes.

A cirurgia também levantou dúvidas sobre a viagem do papa à América Latina, marcada para o início de novembro. O roteiro inclui visitas ao Peru, ao Uruguai e à Argentina, mas o Vaticano ainda não informou se a agenda será mantida ou cancelada.

Gemelli, hospital de referência para pontífices

O Hospital Gemelli é uma das principais instituições médicas de Roma e já recebeu outros papas para tratamentos e procedimentos de saúde, entre eles João Paulo II e Francisco. A Santa Sé informou que novas atualizações sobre o quadro do pontífice serão divulgadas ainda na noite desta terça-feira. (com informações da Ansa)