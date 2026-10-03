Eleições: Alemanha e Irlanda atualizam alerta de viagem ao Brasil

Governos estrangeiros ampliam recomendações de segurança durante o período eleitoral no país

Publicado em 03/10/2026 às 15:59

Alterado em 03/10/2026 às 15:59

Os governos da Alemanha e da Irlanda atualizaram seus alertas de viagem para o Brasil em razão das eleições presidenciais deste domingo (4). As autoridades pedem que cidadãos tenham cautela diante da possibilidade de manifestações e de episódios de violência em meio ao período eleitoral.

Os comunicados recomendam atenção especial em áreas públicas e orientam turistas e residentes a evitarem comícios, passeatas e grandes reuniões populares. A preocupação é com eventuais aglomerações e tensões políticas que possam se intensificar durante a votação e a apuração.

Mais países adotam medidas de segurança

Com a atualização, Alemanha e Irlanda se somam a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália, que já haviam divulgado alertas semelhantes. Em alguns casos, as medidas incluíram mudanças no funcionamento de representações diplomáticas e orientações mais rígidas aos viajantes.

Washington suspendeu atendimentos consulares presenciais no país por motivos de segurança interna, decisão que levou a desdobramentos e à abertura de apuração pela Polícia Federal. O Canadá recomendou um elevado grau de precaução em todo o território nacional, enquanto o Reino Unido alertou que protestos podem surgir sem aviso e evoluir rapidamente.

Impacto na rede diplomática e no período de apuração

A Nova Zelândia mencionou risco de agitação civil e violência, e a Austrália chegou a fechar temporariamente sua embaixada em Brasília por razões de segurança. Segundo o governo australiano, há possibilidade de tensões especialmente durante o período de apuração dos votos.

As recomendações reforçam o clima de atenção internacional em torno do processo eleitoral brasileiro. Para estrangeiros no país, a principal orientação é reduzir deslocamentos desnecessários e evitar locais com concentração de pessoas até que o cenário fique mais estável.