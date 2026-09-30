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Quarta, 30 de de 2026

MUNDO

Israel investiga incidente em voo da FlyDubai como possível ataque terrorista

Aeronave que seguia de Dubai para Tel Aviv desviou para Tabuk após a tripulação conter a ocorrência a bordo

Por JB INTERNACIONAL
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Publicado em 30/09/2026 às 12:58

Alterado em 30/09/2026 às 21:19

Copiloto foi detido após briga em voo para Israel Foto: Ansa/Epa

As autoridades de Israel investigam como possível tentativa de ataque terrorista o incidente registrado em um voo da FlyDubai que fazia a rota entre Dubai e Tel Aviv. Durante a viagem, a aeronave precisou ser desviada para Tabuk, na Arábia Saudita, onde pousou em segurança após uma grave ocorrência na cabine de comando.

Segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um dos pilotos esfaqueou o outro e tentou derrubar o avião com passageiros a bordo. A companhia informou que a tripulação de serviço, que também viajava no voo, conseguiu assumir o controle da situação até o pouso de emergência.

Pouso de emergência e atuação dos passageiros

Após a aterrissagem no Aeroporto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz, cerca de 150 passageiros foram retirados da aeronave em segurança e identificados pelas autoridades. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que as informações preliminares apontam para uma possível tentativa de ataque jihadista.

Netanyahu declarou que passageiros israelenses intervieram na cabine de comando e ajudaram a conter o agressor, evitando o que poderia ter sido uma tragédia maior. De acordo com o premiê, o homem está sob custódia das autoridades sauditas e é interrogado em Tabuk.

Resposta das autoridades e investigação

O voo FZ1073, operado por um Boeing 737, havia partido de Dubai com destino ao Aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Durante o trajeto, a aeronave apresentou queda abrupta de altitude e transmitiu códigos de emergência, incluindo o 7500, usado para indicar interferência ilícita ou possível sequestro. Israel chegou a mobilizar caças enquanto a situação era avaliada.

A FlyDubai confirmou o incidente e informou que colabora com as autoridades responsáveis pela investigação. Já as autoridades do aeroporto de Tabuk relataram que o comandante e o copiloto ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. Um avião substituto deveria ser enviado para transportar os passageiros ao destino final.

Consequências diplomáticas e dúvidas sobre a motivação

Os serviços de inteligência israelenses, Mossad e Shin Bet, foram acionados para apurar a identidade do suspeito e suas possíveis motivações. A hipótese de envolvimento iraniano foi levantada por veículos de comunicação israelenses, mas, até o momento, não há confirmação oficial de que o copiloto tenha agido sob ordens ou influência do Irã.

Netanyahu convocou reuniões de emergência com autoridades de segurança e aviação e afirmou que o governo trabalha para garantir o retorno dos passageiros a Israel. Enquanto isso, alguns viajantes demonstraram resistência em seguir pela FlyDubai após o episódio e disseram preferir aguardar outra alternativa de repatriação.

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