Trump anuncia acordo com Dinamarca e Groenlândia sobre segurança na ilha

Documento deve ser assinado na próxima semana e ainda precisará passar por trâmites parlamentares

Publicado em 18/09/2026 às 19:00

Alterado em 19/09/2026 às 16:50

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (18) ter fechado um acordo com a Dinamarca e a Groenlândia que, segundo ele, concede a Washington o controle permanente sobre a segurança e outras necessidades da ilha ártica. A assinatura do documento está prevista para a próxima semana, em Nova York, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Em publicação na Truth Social, Trump disse que a iniciativa responde a preocupações americanas e seria vitalícia, sem custos para o governo dos Estados Unidos. Ele também declarou que a medida garante aos EUA liberdade para agir na Groenlândia sempre que necessário para proteger a própria ilha e o território americano.

Presença militar e restrições a rivais

O presidente afirmou ainda que o acordo impediria que potências rivais instalem bases ou mantenham presença militar na Groenlândia. Segundo ele, qualquer investimento sensível na área dependerá de aprovação expressa por escrito de Washington, o que ampliaria a influência americana sobre a região.

Trump, que desde que voltou ao poder fez ameaças de tomar o território à força, disse também que iniciará imediatamente o processo para desenvolver uma presença militar significativa em uma zona adequada. Ele acrescentou que os Estados Unidos trabalharão com a população groenlandesa para viabilizar o plano.

Dinamarca confirma negociação e próximos passos

O governo dinamarquês confirmou que Groenlândia, Dinamarca e Estados Unidos pretendem assinar o acordo na próxima semana. Em comunicado, Copenhague informou que o texto busca reforçar a segurança no Ártico e na região do Atlântico Norte, sem detalhar os termos da iniciativa.

De acordo com o governo da Dinamarca, após a assinatura o acordo ainda precisará passar pelos trâmites parlamentares necessários para entrar em vigor. A Groenlândia é um território autônomo do Reino da Dinamarca e tem importância estratégica crescente na disputa por influência no Ártico.

Importância estratégica do Ártico

A região ganhou relevância com o derretimento do gelo e a abertura de novas rotas marítimas provocadas pela crise climática. Esse cenário tem aumentado a atenção de potências globais, que veem na Groenlândia um ponto-chave para segurança, defesa e projeção de poder no Atlântico Norte.