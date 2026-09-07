Cinco mortos: avião de carga da Amazon sofre acidente fatal em Miami

Cargueiro saiu da pista no pouso e atingiu veículos no solo, deixando mortos e feridos graves

Publicado em 07/09/2026 às 07:40

Alterado em 07/09/2026 às 13:14

Pelo menos cinco pessoas morreram e cinco ficaram feridas após um avião de carga da Amazon Prime Air sair da pista e colidir com veículos no solo durante o pouso no Aeroporto Internacional de Miami, neste domingo (6). Entre os feridos, três estavam em estado crítico, segundo as autoridades.

O voo 7598 saiu de San Juan, em Porto Rico, e ultrapassou a pista diagonal do aeroporto antes do impacto. O chefe do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade, Ray Jadallah, informou que algumas vítimas ficaram presas em veículos atingidos e que o piloto e o copiloto também ficaram presos dentro da aeronave após a colisão.

Resgate e impacto nas operações

Mais de 60 unidades de resgate e cerca de 200 profissionais foram mobilizados para atender à ocorrência. No fim da tarde, as equipes ainda atuavam para conter um vazamento de combustível da aeronave, o que aumentou a complexidade do trabalho no local.

O aeroporto suspendeu todos os voos logo após o acidente, mas a operação foi retomada na noite de domingo. As autoridades não divulgaram a identidade das vítimas até o momento.

Aeronave, empresa e investigação

O avião era um Boeing 767-300 com 32 anos de idade, que já havia operado como aeronave de passageiros entre 1994 e 2015. Segundo o Flightradar24, ele voava a cerca de 112 nós, o equivalente a 207 km/h, quando deixou a área utilizável da pista.

A aeronave era operada pela 21 Air para a Amazon, que afirmou estar coletando detalhes sobre o caso e trabalhando com as autoridades locais. A Boeing, a 21 Air e o NTSB disseram que apoiarão a investigação, e uma equipe liderada por Jennifer Homendy foi enviada a Miami para apurar o acidente.

Histórico de ocorrências e relevância do aeroporto

Este não é o primeiro acidente fatal envolvendo uma aeronave ligada à operação da Amazon Prime Air. Em 2019, um cargueiro operado em nome da empresa caiu no Texas e matou as três pessoas a bordo.

Miami é um dos principais centros de comércio com a América Latina e está entre os aeroportos de carga mais movimentados dos Estados Unidos. O incidente ocorre em um momento de alta movimentação no terminal, que também registra intenso tráfego de passageiros e cargas ao longo do ano. (com informações da Agência Reuters)