Trump suspende tarifa de 50% sobre produtos do Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão por três dias da tarifa de importação de 50% sobre produtos do Canadá, que entraria em vigor nesta quarta-feira, 19. A decisão foi divulgada em publicação na rede Truth Social e, segundo ele, vale enquanto os dois países concluem os documentos de um acordo comercial já alcançado.

Trump afirmou que a pausa não representa uma mudança definitiva na política comercial, mas sim um intervalo para a formalização dos termos acertados entre as partes. A medida adiou, ao menos por enquanto, a cobrança da sobretaxa sobre itens canadenses.

Referência ao Keystone XL

Na mesma mensagem, o presidente americano trouxe de volta o debate sobre o oleoduto Keystone XL, projeto que ligaria Alberta, no Canadá, a Steele City, no Nebraska, nos Estados Unidos. Trump disse que a obra, interrompida e engavetada em 2021 no governo Joe Biden, poderia ser retomada.

Ao citar o empreendimento, Trump associou a suspensão da tarifa a uma possível reativação do projeto, reforçando o peso político e econômico da negociação entre Washington e Ottawa. O comentário também recolocou o Keystone XL no centro da discussão sobre energia e comércio entre os dois países.

“O grande Oleoduto Keystone XL, há muito tempo enterrado pelo ‘Joe Biden Dorminhoco’, pode ser despertado da tumba!.” (Trump)