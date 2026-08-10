Terremoto de 7,4 atinge a Colômbia e deixa mortos

Tremor foi sentido em grandes cidades, derrubou estruturas e levou autoridades a montar uma operação de emergência

Publicado em 10/08/2026 às 11:00

Alterado em 10/08/2026 às 20:20

Moradores e equipes de emergência reviram os escombros de um prédio parcialmente desabado após um terremoto em Pereira, Colômbia Foto: Reuters

Um forte terremoto abalou a Colômbia nesta segunda-feira, 10, e foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali. As autoridades informaram ao menos 20 mortes, enquanto o número de feridos ainda não foi detalhado.

O tremor provocou susto e mobilização imediata em diferentes regiões do país. Em várias áreas, moradores deixaram suas casas e prédios foram evacuados após o barulho das sirenes e a confirmação dos danos estruturais.

Desabamentos e operações de resgate

Em Cali, o prefeito Alejandro Eder afirmou que ao menos 20 estruturas desabaram e havia pessoas presas sob os escombros. Ele pediu apoio de outras cidades para reforçar o trabalho das equipes de resgate e socorro.

A imprensa colombiana mostrou imagens de fachadas destruídas e prédios danificados. Em Quibdó, a governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, relatou feridos e danos graves nas edificações, além de preocupação com possíveis réplicas.

Impacto em aeroportos e cidades vizinhas

Seis aeroportos no oeste da Colômbia suspenderam as operações após os estragos causados pelo abalo sísmico, segundo a agência de aeronáutica civil. As instalações afetadas atendem as cidades de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura.

O terremoto também foi sentido fora do país, em Quito, no Equador, e no Panamá. Não houve emissão de alerta de tsunami, apesar da força do tremor e da ampla área de alcance do abalo.

Magnitude revisada e resposta do governo

Inicialmente, o Serviço Geológico Colombiano informou magnitude de 6,6, mas depois revisou o índice para 7,4. O USGS, dos Estados Unidos, também registrou o tremor nessa mesma magnitude.

O epicentro ficou próximo a San José del Palmar, no departamento de Chocó, a cerca de 100 quilômetros de profundidade. O presidente Abelardo de la Espriella afirmou que montaria um comando unificado para coordenar a resposta à emergência e acompanhar os afetados. (com informações de agências internacionais)