Itália terá 25 cidades em alerta máximo por calor extremo

Altas temperaturas mataram mais de 3 mil pessoas na Espanha neste verão

Publicado em 03/08/2026 às 20:20

Onda de calor mantém a Itália em alerta

A Itália deve continuar enfrentando temperaturas extremas nos próximos dias, com 25 cidades em alerta máximo até quarta-feira (5). Segundo o meteorologista Federico Brescia, do Il Meteo.it, os valores voltarão a ficar bem acima das médias climatológicas para esta época do ano.

No interior da Itália central e em toda a planície do Pó, os termômetros devem variar entre 38°C e 39°C. Em cidades tradicionalmente mais quentes, a previsão chega a 40°C, ampliando o risco de desconforto e de impactos à saúde da população.

Umidade aumenta a sensação de abafamento

Além do calor intenso, a umidade deve elevar ainda mais a sensação térmica, especialmente nas áreas litorâneas e nas planícies. Brescia descreveu o cenário como de “ar pesado”, condição que dificulta a rotina ao ar livre e aumenta o mal-estar.

Entre as cidades em alerta máximo estão Roma, Milão, Florença, Turim, Bolonha, Nápoles, Veneza, Palermo e outras localidades importantes do país. O aviso reforça a gravidade da situação em regiões densamente povoadas e muito visitadas por turistas.

Calor extremo já causa mortes no campo

O impacto da onda de calor também aparece no trabalho rural. De acordo com levantamento do sindicato agrário Flai Cgil, cinco agricultores morreram na Itália desde 14 de junho enquanto trabalhavam sob temperaturas extremas.

O caso mais recente ocorreu no domingo (1º), quando um jovem romeno de 19 anos morreu durante a colheita de tomate. O episódio reforça o risco que o calor representa para quem permanece exposto por longos períodos ao sol.

Europa sofre com temperaturas elevadas

Fora da Itália, o calor também afeta outros países europeus, como Reino Unido, Grécia, Áustria, Holanda e França. Em alguns desses locais, milhares de bombeiros atuam para conter incêndios florestais devastadores.

Na Espanha, o cenário é igualmente grave: mais de 3 mil pessoas morreram por causa das altas temperaturas nos últimos três meses, número que representa quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado.