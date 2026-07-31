ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Sexta, 31 de de 2026

MUNDO

Trump chama crise migratória na Espanha de terrível

EUA culparam governo de Pedro Sánchez por 'invasão' em Ceuta

Por JB INTERNACIONAL
[email protected]

Publicado em 31/07/2026 às 14:37

Alterado em 31/07/2026 às 16:29

Donald Trump Foto: Reuters/Evelyn Hockstein

Donald Trump classificou a crise migratória na Espanha como “terrível” e aproveitou o tema para reforçar seu discurso anti-imigração diante do eleitorado americano. Em entrevista à Fox nesta sexta-feira (31), o presidente disse que a situação serve de aviso sobre o que pode acontecer nos Estados Unidos se o “lado errado” chegar ao poder.

Segundo Trump, o problema em Madri reflete “leis frágeis, má gestão e políticas muito liberais”. Ele também afirmou que, se os democratas vencerem a disputa eleitoral, os americanos não terão “uma vida boa”, associando a crise europeia ao debate interno nos EUA.

Departamento de Estado mira governo espanhol

No X, o Departamento de Estado reforçou a linha dura do governo americano contra a migração e culpou diretamente a Espanha pela escalada da tensão. A pasta afirmou que o incidente seria resultado de esforços deliberados do governo espanhol para viabilizar e facilitar a migração ilegal em massa para a Europa.

A administração americana disse ainda que avalia medidas para proteger cidadãos dos EUA, tanto em território nacional quanto no exterior, e prometeu ajudar outros aliados europeus que considerem opções semelhantes. Na mensagem, Washington declarou solidariedade ao povo espanhol e a europeus contra o que chamou de violação de soberania e de direitos humanos.

Pressão aumenta sobre Pedro Sánchez

A reação de Washington ocorre em meio às medidas defendidas pelo premiê espanhol Pedro Sánchez, que recentemente propôs regularizar migrantes que já vivem no país. A proposta tornou o debate ainda mais sensível e ampliou o embate político entre o governo espanhol e críticos da política migratória.

Ao transformar a crise da Espanha em argumento de campanha, Trump reforça um dos pilares de sua gestão e sinaliza que a imigração seguirá no centro da disputa política nos Estados Unidos. A resposta do governo americano também mostra que o tema ganhou dimensão diplomática, com impacto nas relações com a Europa.

Tags:

Ceuta

crise migratória

demócratas

departamento de estado

Direitos Humanos

Espanha

estados unidos

eua

imigração ilegal

MIGRAÇÃO

Pedro Sánchez

presidente

trump

Deixe seu comentário