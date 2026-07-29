Deputada argentina pede desculpas a Lula após ataques de Milei

A deputada argentina Marcela Pagano publicou neste domingo uma carta aberta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em tom de retratação e apelo diplomático. No texto, ela pede desculpas em nome de uma parcela do povo argentino pelos ataques recentes do presidente Javier Milei ao Brasil e ao próprio Lula.

Segundo a parlamentar, a mensagem não representa apenas uma posição individual, mas um esforço para separar o Estado argentino das atitudes do governo atual. Pagano afirma que a relação entre os dois países precisa ser preservada, mesmo em meio ao aumento da tensão política gerada pelas falas de Milei.

Hoy le escribí al Presidente @LulaOficial Le pedí disculpas en nombre de los millones de argentinos que no insultan a sus hermanos. Brasil no nos soltó la mano en 1982, cuando estábamos solos frente a Inglaterra. No vamos a permitir que un exabrupto destruya 40 años de hermandad.… pic.twitter.com/OlT3eSYLMd — Marcela Pagano (@Marcelampagano) July 26, 2026





Apelo pela relação histórica

Na carta, a deputada resgata episódios considerados centrais na construção da parceria entre Brasil e Argentina. Ela menciona o apoio brasileiro à Argentina durante a Guerra das Malvinas, em 1982, o encontro entre Raúl Alfonsín e José Sarney em Foz do Iguaçu, em 1985, e a criação da ABACC como símbolos de confiança mútua.

Pagano também cita o nascimento do Mercosul como um dos resultados mais importantes dessa aproximação. Para ela, esses marcos mostram que a cooperação entre os dois países foi construída ao longo de décadas e não deve ser enfraquecida por disputas conjunturais ou por declarações de caráter ideológico.

Importância econômica para a Argentina

Além do apelo histórico, a parlamentar destaca o impacto econômico da relação bilateral. Ela lembra que o Brasil é o principal destino das exportações industriais argentinas, o que reforça a necessidade de manter canais de diálogo e estabilidade entre os governos.

Ao citar esse cenário, Pagano procura mostrar que o vínculo entre os países vai além da política e envolve interesses estratégicos para a indústria e para o comércio exterior argentino. A carta, assim, surge como uma tentativa de conter os danos diplomáticos causados pelas declarações de Milei e de reafirmar a importância da parceria regional.

Íntegra da carta

"Buenos Aires, 26 de julho de 2026

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil

Senhor Luiz Inácio Lula da Silva

Palácio do Planalto — Brasília, D.F.



Senhor Presidente:

Escrevo-lhe na minha condição de Deputada da Nação Argentina, isto é, como integrante de um dos três poderes do Estado que, em nosso sistema republicano, expressa de maneira direta e imediata a vontade do povo. Não falo em nome do Estado argentino: a condução das relações exteriores cabe ao Poder Executivo, e não pretendo usurpar qualquer competência. Falo em nome da parcela do povo argentino que me confiou sua representação e atrevo-me a dizer, em nome de uma maioria silenciosa que viu com vergonha e dor a forma como, nos últimos tempos, foi tratada a nação amiga que o senhor preside.

Venho lhe pedir desculpas.

Faço isso com o desconforto de quem pede desculpas por algo que não cometeu, mas com a convicção de que há silêncios que acabam se tornando consentimento. Um país que se cala diante da ofensa feita em seu nome torna-se, com o tempo, autor dessa ofensa. Não é o meu caso, e não quero que seja o da Argentina.

I. A distinção que nossos povos sempre souberam fazer

Permita-me começar pelo essencial. Um Estado não é um governo, e um governo não é um homem. As nações são entidades históricas: duram mais que os mandatos, mais que as conjunturas e, certamente, mais que os destemperos.

O que foi dito não representa a República Argentina. Não representa a sua tradição diplomática, uma das mais antigas e respeitadas do continente. Não representa a sua Chancelaria, seu Congresso, suas províncias de fronteira, seus industriais, suas universidades nem as suas famílias. Representa um homem em um determinado momento. É lamentável — digo isso sem rodeios — o papel institucional que o Presidente da Nação Argentina desempenhou nesse episódio, porque a investidura não é propriedade de quem a exerce: é um empréstimo que o povo faz e que exige moderação.

Mas também sei, Senhor Presidente, que o senhor conhece essa distinção melhor do que ninguém. O senhor foi operário antes de ser presidente; conheceu a fome antes dos palácios; conheceu a prisão e dela saiu sem rancor para governar para todos. Percorreu o mundo e a história em medida suficiente para não confundir uma ofensa pessoal com uma política de Estado.

II. Da rivalidade à fraternidade: duzentos anos de aprendizado

Nossa amizade não foi um presente da geografia. Foi uma construção trabalhosa e, justamente por isso, tem valor.

Nascemos em lados opostos. Fomos as fronteiras móveis de dois impérios que disputaram durante séculos a foz do Prata: desde Tordesilhas até a fundação da Colônia do Sacramento, desde o Tratado de Madri até as campanhas na Banda Oriental. Fomos, depois da independência, adversários em uma guerra que terminou, em 1828, com a criação de um Estado-tampão entre ambos. E também compartilhamos a memória incômoda de uma aliança bélica sobre a qual a história americana tem sido severa — e com razão.

Entrado o século XX, a rivalidade assumiu a forma de uma corrida naval: o Brasil lançou seus encouraçados, e a Argentina respondeu com os seus. Dois países pobres, com povos que careciam de escolas e hospitais, gastando fortunas em blindagens destinadas a apontar umas para as outras. É a imagem mais eloquente do que acontece quando duas nações irmãs escolhem a desconfiança.

E então começamos a aprender.

Aprendemos em 1979, quando a disputa pelo aproveitamento do rio Paraná — Itaipu e Corpus —, que durante anos pareceu insolúvel, encontrou seu caminho no Acordo Tripartite. Dois países que discutiam a água descobriram que a energia compartilhada rendia mais do que o litígio.

Aprendemos em 1982, e nós, argentinos, não esquecemos nem esqueceremos jamais. Quando a Argentina rompeu relações com o Reino Unido, foi a República Federativa do Brasil que assumiu a representação dos interesses argentinos em Londres. Na hora mais sombria da nossa história contemporânea, quando enterrávamos nossos filhos no Atlântico Sul, o Brasil esteve ao nosso lado. Não com declarações: com fatos. Há dívidas que um país nunca quita, e essa é uma delas. Eu a reconheço hoje, em nome dos que a lembram e dos que a ignoram.

Aprendemos, sobretudo, em 1985. Quando ambas as nações recuperaram as suas democracias, Raúl Alfonsín e José Sarney encontraram-se em Foz do Iguaçu, sobre a ponte que leva o nome de Tancredo Neves, e assinaram a Declaração que deu início à integração. Aquilo não foi um acordo comercial: foi uma decisão civilizatória. Dois países que haviam passado um século e meio medindo forças decidiram que a sua segurança nunca mais dependeria da fraqueza do outro.

Dali surgiu o Programa de Integração e Cooperação Econômica de 1986, o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento de 1988 e uma obra que o mundo inteiro estuda e que nenhum outro par de nações conseguiu realizar: a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC). Dois Estados com programas nucleares avançados renunciaram voluntariamente à desconfiança mútua e se abriram à inspeção recíproca. Ninguém nos impôs isso. Nós decidimos. Em um planeta que hoje volta a falar a linguagem da proliferação e da ameaça, a ABACC continua sendo o melhor argumento moral que a América do Sul pode apresentar ao mundo.

E dali surgiu, em 1991, o Tratado de Assunção. O Mercosul, com todas as suas imperfeições — que são muitas e que, como legisladora, não me cabe dissimular —, é a tradução institucional de uma ideia simples: o destino dos nossos povos se decide junto, ou não se decide.

Esse é o patrimônio, Senhor Presidente. Duzentos anos para passar dos encouraçados às inspeções recíprocas. Nenhuma frase pronunciada no calor de um momento pode ter autoridade para dilapidá-lo.

III. Porque somos parceiros: a economia dos fatos

Quem acredita que as relações internacionais são uma questão de simpatias ideológicas jamais examinou uma planilha de comércio exterior.

O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Não um entre muitos: o primeiro.

Nosso intercâmbio bilateral é medido em dezenas de bilhões de dólares anuais e sustenta uma rede produtiva que nenhuma outra relação externa consegue reproduzir.

E aqui está o ponto decisivo, aquilo que distingue o Brasil de todos os demais destinos: é o mercado que compra da Argentina aquilo que a Argentina fabrica. Para outros mercados vendemos grãos, minerais e energia; bens valiosos, mas que não exigem operários qualificados, engenheiros nem cadeias de fornecedores. Ao Brasil vendemos automóveis, autopeças, máquinas agrícolas, produtos químicos e plásticos, alimentos industrializados, medicamentos. Vendemos, em suma, trabalho argentino com valor agregado.

A indústria automobilística é o exemplo mais evidente: a esmagadora maioria dos veículos que a Argentina exporta tem um único destino, e esse destino é o Brasil. Cada operário de Córdoba, Zárate, El Palomar ou Santa Fé tem seu emprego ligado a essa corrente. Quando a relação bilateral esfria, não é uma abstração diplomática que esfria: esfriam linhas de montagem, desligam-se turnos, esvaziam-se os refeitórios das fábricas.

E trata-se de um comércio de mão dupla. A Argentina também é um mercado central para a indústria brasileira, para sua produção de bens de capital e de consumo durável. Somos, um para o outro, aquilo que nenhum parceiro extrarregional pode ser: o cliente que compra manufaturas, o vizinho que compra trabalho.

A isso se somam a passagem fronteiriça terrestre mais movimentada da América do Sul, em Paso de los Libres-Uruguaiana; uma integração energética construída ao longo de décadas; e o fato, nada desprezível, de que os argentinos são, ano após ano, o principal contingente de visitantes estrangeiros do Brasil, enquanto milhões de brasileiros escolhem nossas montanhas e nossas cidades.

IV. E por que, além disso, somos irmãos

Mas seria mesquinho reduzir tudo isso a um balanço comercial. Há algo que vem antes dos números.

Há famílias argentinas com sobrenomes brasileiros e famílias brasileiras com sobrenomes argentinos. Há médicos formados em nossas universidades atendendo no Brasil e estudantes brasileiros que se graduam em Buenos Aires, Córdoba e La Plata. Há uma fronteira de mais de mil quilômetros onde a nacionalidade se dilui no cotidiano, onde o chimarrão cruza em uma direção e o café na outra. Há uma música que atravessou o rio sem pedir licença a ninguém. Há uma rivalidade futebolística que é, na verdade, a forma mais honesta e mais alegre que dois povos encontraram para dizer que precisam um do outro.

Não há dois países no mundo que compitam com tanta paixão e, ao mesmo tempo, se queiram com tanta naturalidade.

V. O pedido

Por isso, Senhor Presidente, este é o coração da minha carta.

Peço-lhe desculpas em nome dos argentinos e das argentinas que não se reconhecem nessas palavras, e que são muito mais numerosos do que se imagina.

E peço-lhe algo mais, apelando à sua experiência, à sua trajetória e à visão geopolítica que o mundo lhe reconhece: deixe isso passar.

Sei o que estou pedindo. Peço magnanimidade, que é a mais difícil das virtudes políticas, porque exige que quem tem razão renuncie a cobrá-la. Mas também sei que a magnanimidade é exatamente aquilo que distingue um estadista de um governante. Os governantes administram agravos; os estadistas administram séculos.

As ofensas de um homem não devem transformar-se na política de um Estado. O agravo de um único dia não deve determinar o rumo de duas nações que levam duzentos anos aprendendo a gostar um do outro. Se isso se cristalizar, não pagará quem o provocou: pagarão o operário da fábrica de autopeças, o produtor das missões fronteiriças, o estudante, o caminhoneiro que cruza a ponte ao amanhecer, o pequeno empresário de ambos os lados do rio. Pagarão pessoas que jamais disseram uma palavra ofensiva contra ninguém.

Nossos povos fizeram bem o seu trabalho. Construíram confiança onde havia desconfiança, integração onde havia fronteira armada, inspeção recíproca onde havia suspeita nuclear. Não permitamos que a imperícia de uma conjuntura desfaça a obra de gerações.

VI. Compromisso

Não venho apenas pedir. Comprometo-me, no âmbito que me corresponde, a trabalhar pela reconstrução do vínculo: na Câmara dos Deputados da Nação, no diálogo interparlamentar, na agenda do Parlasul e em cada instância onde a diplomacia legislativa possa reparar o que a diplomacia presidencial danificou. Os parlamentos existem, entre outras coisas, para isso: para sustentar os povos quando os governos os descuidam.

A Argentina continuará existindo depois deste governo, assim como o Brasil continuará existindo depois do seu. É a essa Argentina permanente — a de Foz do Iguaçu, a da ABACC, a que não esquece quem a representou em Londres em 1982 — que pertenço e em cujo nome lhe escrevo.

VII. Palavras finais

Há quarenta anos, dois presidentes apertaram as mãos sobre uma ponte. Nenhum dos dois está mais vivo. Mas a ponte continua ali, e todos os dias por ela passam caminhões carregados de trabalho, ônibus cheios de estudantes, famílias que vão conhecer seus netos do outro lado. Essa ponte é mais forte do que qualquer insulto, porque não foi construída por um governo: foi construída por dois povos que decidiram deixar de temer um ao outro.

Eu acredito, Senhor Presidente, que as nações se conhecem de verdade nas horas difíceis. O Brasil conheceu a Argentina em 1982 e não lhe soltou a mão. Peço que também não a solte agora, quando a ofensa veio, dolorosamente, da nossa própria casa. Os povos nem sempre escolhem os governos que merecem, mas sempre merecem algo melhor do que pagar por seus erros.

Algum dia este episódio será uma nota de rodapé na grande história de nossos dois países. Depende do senhor, em boa medida, que seja apenas isso: uma nota de rodapé. E depende de nós, argentinos que não nos resignamos, demonstrar-lhe que do outro lado do rio continua vivendo o povo irmão de sempre, aquele que chora suas derrotas futebolísticas, celebra seus carnavais e jamais esquece quem o acompanhou quando estava sozinho.

Que Deus guarde o povo brasileiro. Que a história nos encontre, como em Foz do Iguaçu, do mesmo lado da ponte.

Receba, Senhor Presidente, juntamente com minhas desculpas, o testemunho da minha mais alta consideração e do sincero afeto que o povo argentino dedica ao povo brasileiro.

MARCELA MARINA PAGANO

Deputada da Nação Argentina

Bloco Coerência — Honrável Câmara dos Deputados da Nação"