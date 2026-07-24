Como Trump encontrou um novo caminho para taxar o mundo

Governo anunciou novas tarifas relacionadas às importações de bens fabricados com trabalho forçado, substituindo uma tarifa global de 10% que expiraria à meia-noite

Publicado em 24/07/2026 às 07:40

Alterado em 24/07/2026 às 08:05

A administração Trump imporá, na sexta-feira, 24, tarifas de cerca de 10% sobre produtos de mais de 60 economias, em sua mais recente tentativa de implementar uma ampla política protecionista que tem sido repetidamente contestada na Justiça.

As tarifas variarão de 10% a 12,5% e entrarão em vigor à 0h01 de sexta-feira, substituindo uma tarifa global de 10% que expiraria no mesmo horário. Trump impôs essa tarifa anterior em fevereiro, depois que a Suprema Corte derrubou as tarifas que ele havia imposto no ano passado.

A medida fornece novas evidências da intenção de Trump de transformar o comércio global, apesar dos inúmeros desafios judiciais e dos protestos de consumidores e empresas americanas que têm arcado com impostos mais altos. Nos últimos 17 meses, o governo Trump aprovou uma série de leis comerciais em sua tentativa de construir um sistema para proteger a economia americana da concorrência estrangeira.

As tarifas serão aplicadas de acordo com a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que permite ao presidente impor tarifas a países estrangeiros que adotem práticas comerciais abusivas ou discriminatórias. O governo citou a falha de países estrangeiros em aprovar ou aplicar leis que proíbam a importação de produtos fabricados por trabalho forçado, argumentando que isso prejudica as empresas americanas que cumprem tais leis.

O Canadá, que estará sujeito a uma tarifa de 10% nos termos do acordo, já proíbe a importação de produtos provenientes de trabalho forçado. A União Europeia, também com uma tarifa de 10%, tem uma proibição que deve entrar em vigor em dezembro de 2027. Mas autoridades do governo Trump afirmam que os governos não têm aplicado essas leis de forma eficaz.

Os Estados Unidos têm, possivelmente, as restrições mais rigorosas à importação de produtos fabricados com trabalho forçado do que qualquer outro país. Há quase um século, o país proíbe a importação de bens produzidos com trabalho escravo, embora ainda permita o trabalho prisional em condições consideradas coercitivas por organizações trabalhistas. Em 2021, os Estados Unidos aprovaram uma lei que proíbe a importação de produtos de uma região da China onde o trabalho forçado era generalizado.

O governo Trump também pressionou o Canadá e o México a adotarem uma proibição de importações produzidas por trabalho forçado como parte de negociações comerciais anteriores, e outros 10 países se comprometeram com proibições como parte de acordos comerciais negociados no último ano, disse um alto funcionário do governo.

Mas os críticos afirmam que os Estados Unidos também têm deficiências em suas proteções trabalhistas. E alguns dizem que o governo se aproveitou do trabalho forçado como a maneira mais conveniente de recompor tarifas derrubadas pela Suprema Corte.

Peter Harrell, pesquisador visitante da faculdade de direito de Georgetown e ex-funcionário do governo Biden, afirmou que a pequena diferença nas tarifas entre o Canadá e a União Europeia, por um lado, e a China, por outro, “apenas demonstra que o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) está usando essa investigação sobre trabalho forçado como pretexto para impor tarifas que Trump deseja implementar para suas próprias teorias e preferências econômicas”.

“Não se trata propriamente de trabalho forçado”, acrescentou.

Embora Jamieson Greer, o representante comercial dos EUA, e outros funcionários americanos tenham declarado publicamente que não podem prever o resultado das investigações comerciais, membros do governo asseguraram em privado a diversos governos estrangeiros que suas taxas tarifárias acabarão sendo as mesmas dos acordos negociados no ano passado, segundo pessoas familiarizadas com as discussões.

“O próximo plano comercial de Trump é ordenar ao Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) que reconstrua suas tarifas globais ilegais sob o pretexto de combater o trabalho forçado”, disse o senador Ron Wyden, democrata do Oregon, em uma audiência no Congresso na quarta-feira. “Se o governo quer levar a sério o trabalho forçado, o primeiro passo é analisar seu próprio histórico de aplicação da lei.”

As novas tarifas isentarão petróleo e gás e certos recursos naturais, bem como bens já abrangidos pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) ou pelas tarifas relacionadas à segurança nacional que Trump impôs sobre carros, aço e outros produtos.

É provável que mais tarifas sejam impostas nas próximas semanas. O governo propôs um novo pacote de tarifas , também com base na Seção 301, contra 15 países e a União Europeia para compensar o que a Casa Branca chama de práticas desleais em seus setores industriais. Um funcionário do governo afirmou na quinta-feira, 23, que a investigação continua.

Trump sempre defendeu que as tarifas americanas sobre importações eram injustamente baixas e assumiu o cargo com o objetivo de transformar esse sistema. No entanto, seus esforços foram marcados por inúmeros obstáculos, recomeços e contratempos, o que reflete o fato de que a autoridade legal de um presidente sobre a política tarifária é, de certa forma, limitada.

A Constituição confere ao Congresso o poder de regular o comércio, mas os legisladores elaboraram diversas leis que permitem ao presidente impor tarifas em determinadas circunstâncias. No entanto, geralmente essas leis visam auxiliar o presidente a combater práticas comerciais desleais em certos países ou setores, e não a substituir integralmente o sistema tarifário dos EUA.

Harrell afirmou que o uso que Trump fez da Seção 301 foi muito mais amplo do que o previsto na lei, e que provavelmente será contestado judicialmente. Embora a Seção 301 devesse ser usada para criar poder de barganha e pressionar um país a corrigir uma prática comercial desleal, ele disse: “Trump está reinterpretando a lei para tentar impor tarifas perpétuas sobre quase todas as importações”.

“Eles estão demonstrando que, em matéria de tarifas, conseguem ser mais rápidos do que os tribunais, e vão forçar os tribunais a ficarem sempre correndo atrás do prejuízo”, acrescentou.

Em fevereiro, a Suprema Corte invalidou a ferramenta jurídica preferida de Trump, ao declarar ilegal o uso de uma lei de emergência internacional para impor tarifas e ordenar a devolução de aproximadamente US$ 160 bilhões em receitas tarifárias. Trump havia usado a lei de emergência para anunciar suas tarifas do “Dia da Libertação” sobre países estrangeiros no ano passado e para penalizar o Canadá, o México e a China por seu papel real ou alegado no tráfico de fentanil para os Estados Unidos.

Após a decisão da Suprema Corte, Trump recorreu à Seção 122 da Lei de Comércio de 1974 como medida paliativa, uma lei que nunca havia sido usada para impor tarifas antes. A Seção 122 permite que um presidente imponha uma tarifa para lidar com problemas na balança de pagamentos, mas tem um prazo de 150 dias que expira no início desta sexta-feira.

O uso da Seção 122 por Trump também enfrentou contestações judiciais. Um grupo de pequenas empresas e uma coalizão de Estados processaram o governo, alegando que este não cumpriu os critérios rigorosos da lei. Em maio, a maioria dos juízes de um tribunal federal de comércio concordou, proferindo a segunda grande derrota tarifária contra Trump.

O governo recorreu da decisão, e os tribunais permitiram que o governo continuasse a cobrar o imposto de 10% sobre as importações enquanto o recurso está em andamento.

A próxima medida que o governo pretende utilizar, a Seção 301, é mais testada em batalha. Trump a usou para impor tarifas à China em seu primeiro mandato, e seu uso resistiu a múltiplos questionamentos judiciais. Mas ela nunca foi usada de forma tão abrangente, para impor tarifas a dezenas de países simultaneamente.

No início desta semana, o governo também recorreu a outra lei comercial pouco conhecida, quando Trump assinou decretos para impor uma tarifa de 50% sobre bilhões de dólares em exportações canadenses. A Lei Tarifária de 1930, também conhecida como Lei Tarifária Smoot-Hawley, foi criada pelo Congresso para proteger as empresas americanas durante o início da Grande Depressão, embora muitos historiadores acreditem que ela, na verdade, agravou a crise. A Seção 338 da lei, utilizada pelo governo, nunca havia sido usada para impor tarifas.

Em depoimento no Congresso na quarta-feira, 22, Greer afirmou que o governo continua determinado a impor tarifas, independentemente da abordagem legal.

“As autoridades específicas que esta administração está utilizando mudaram, mas a estratégia comercial não”, disse Greer. “Estamos comprometidos em continuar a usar tarifas e a negociar acordos para apoiar a reindustrialização da nossa economia, proteger os trabalhadores americanos e aumentar seus salários, além de reduzir nosso déficit comercial.” /Tony Romm contribuiu com a reportagem.