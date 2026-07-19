Papa diz que cristãos não se impõem pela força e surpreende ao circular entre fiéis

O papa Leão XIV conduziu a tradicional oração do Angelus na Piazza della Libertà, em Castel Gandolfo, e aproveitou a mensagem deste domingo (19) para reforçar que os cristãos não devem se impor por poder ou força. O pontífice afirmou que a postura da fé precisa ser guiada pela lógica do Evangelho, com humildade, serviço e confiança na ação de Deus.

Segundo ele, Deus acompanha a humanidade de forma constante e seu amor age mesmo quando isso não é percebido imediatamente. Por isso, pediu que os fiéis adotem no dia a dia uma atitude menos centrada em julgamentos e mais aberta a reconhecer o bem que pode surgir em situações difíceis.

A lógica da semente e o olhar para o cotidiano

Leão XIV explicou que o Reino de Deus não se manifesta pela grandiosidade nem por intervenções espetaculares, mas pela pequenez, como uma semente que cresce com paciência. Para o papa, é preciso evitar a tentação de imaginar um Deus dominante, que se impõe pela força ou ocupa espaço para triunfar.

Ele acrescentou que a vida cristã deve valorizar a simplicidade e o ordinário, reconhecendo a presença divina nos processos lentos e discretos da existência. Dessa forma, os fiéis são chamados a servir à vida das pessoas sem pressa de julgar e sem perder a fé na obra de Deus.

Preocupação com as guerras e encontro com os fiéis

Durante a oração, o pontífice também disse acompanhar com preocupação os acontecimentos em vários países atingidos pela guerra. A referência reforçou o tom de sua mensagem, que uniu reflexão espiritual e atenção aos conflitos que afetam populações em diferentes regiões do mundo.

Após a celebração, Robert Francis Prevost surpreendeu os fiéis ao circular entre eles em um carrinho de golfe, cumprimentando pessoas e abençoando crianças. Antes de deixar a praça, ele ainda se aproximou de uma criança com a camisa da Argentina e o nome de Lionel Messi, em um gesto que chamou a atenção dos presentes. (com informações da Ansa)