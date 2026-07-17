Terremoto de magnitude 7,4 atinge o México

Tremor provocou evacuações e mobilização das autoridades em áreas urbanas do sul do país

Publicado em 17/07/2026 às 16:15

Alterado em 17/07/2026 às 16:15

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu Puerto Madero, no México, na manhã desta sexta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, com epicentro na região de Chiapas.

De acordo com veículos de imprensa locais, o sismo levou à evacuação de emergência de centenas de trabalhadores em Villahermosa. A movimentação atingiu diferentes edifícios emblemáticos públicos e privados, enquanto autoridades estaduais acionavam protocolos de segurança e faziam verificações preventivas.

Evacuações e resposta das autoridades

Após o tremor, equipes locais iniciaram uma série de procedimentos para checar possíveis danos e garantir a segurança das estruturas. A prioridade foi retirar pessoas de áreas de risco e avaliar a condição de prédios e instalações estratégicas.

O impacto inicial foi sentido com força suficiente para mobilizar empresas e órgãos públicos na região, que passaram a acompanhar a situação em tempo real. Até o momento, a notícia está em ampliação e ainda não há um balanço consolidado sobre eventuais estragos ou vítimas.

Reflexos em países vizinhos

Além do México, relatos publicados nas redes sociais apontam que o terremoto também foi sentido na Guatemala e em El Salvador. A extensão da percepção do abalo reforça a atenção das autoridades para monitoramento de possíveis efeitos na região.

O caso segue sendo acompanhado por órgãos sísmicos e pela imprensa internacional. Novas informações devem detalhar a dimensão dos danos, eventuais feridos e a evolução das ações de resposta nas próximas horas.