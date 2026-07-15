Elon Musk perde status de trilionário após queda da SpaceX

Ação da companhia aeroespacial cai 5% no pregão desta segunda-feira e 14% desde a sua estreia na bolsa

Publicado em 15/07/2026 às 08:49

Alterado em 15/07/2026 às 08:49

Elon Musk deixou de ser trilionário nesta segunda-feira (13) após a forte queda das ações da SpaceX, companhia aeroespacial, de inteligência artificial e internet por satélite que ele controla. O papel recuou 5% no pregão e acumulava baixa de 14% desde a estreia na bolsa norte-americana, reduzindo o patrimônio do empresário para US$ 870 bilhões, segundo a Forbes.

Concorrência chinesa pressiona o mercado

O principal fator por trás da desvalorização foi o pouso bem-sucedido do propulsor do foguete Longa Marcha 10B, realizado pela China na sexta-feira (10). O avanço ocorreu cerca de seis meses antes do esperado pela Bernstein e aumentou a percepção de pressão competitiva sobre a SpaceX, especialmente na disputa por tecnologia de reutilização de foguetes.

Na avaliação dos analistas, porém, o resultado chinês representa apenas a primeira etapa de um processo mais amplo. A SpaceX já opera relançamentos de propulsores há quase dez anos com o Falcon 9 e mantém a Starship como aposta para a reutilização completa da aeronave.

Perspectiva de longo prazo segue positiva

Apesar da reação negativa do mercado, a Bernstein reiterou recomendação de “valor acima da média do mercado” para a companhia e preço-alvo de US$ 239. A SpaceX concluiu 165 lançamentos no ano passado e segue sendo vista como uma das principais empresas do setor espacial, mesmo diante da volatilidade recente de suas ações.

Musk se tornou o primeiro trilionário do mundo em 12 de junho, quando a SpaceX abriu capital. Na ocasião, a empresa iniciou sua negociação pública com avaliação próxima de US$ 2 trilhões, e o bilionário detém 38% da companhia. Além da SpaceX, Musk também é cofundador da Tesla e da startup de inteligência artificial xAI. (com informações da Agência Estado)