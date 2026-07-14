Trump recua de taxa em Ormuz e aposta em acordos com países do Golfo

Presidente dos EUA desistiu de cobrar 20% das embarcações no Estreito de Ormuz e passou a defender novos acordos comerciais e investimentos na região

Publicado em 14/07/2026 às 16:03

Alterado em 14/07/2026 às 16:03

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desistiu da ideia de cobrar uma taxa de 20% das embarcações que atravessarem o Estreito de Ormuz sob proteção americana. A mudança foi anunciada nesta terça-feira (14), por meio de sua rede social, e substitui a proposta de tarifa por novos acordos comerciais e investimentos com países da região.

Segundo Trump, a expectativa é que os Estados do Golfo ampliem seus aportes nos Estados Unidos, o que poderia impulsionar fábricas, plantas industriais e equipamentos em território americano. Ele afirmou que esse movimento ajudaria a gerar milhões de empregos de alta remuneração no país.

Bloqueio a navios ligados ao Irã continua

Mesmo com o recuo na cobrança, Trump disse que seguirá com o bloqueio completo para embarcações que tenham origem ou destino em portos iranianos. A medida mantém a linha dura do governo americano em relação ao Irã e reforça a pressão sobre a navegação associada ao país.

Na segunda-feira (13), o presidente havia declarado que os EUA passariam a controlar o Estreito de Ormuz e que a segurança das embarcações ficaria sob responsabilidade de suas forças militares. Na ocasião, também anunciou a intenção de cobrar um reembolso de 20% sobre a carga transportada na região.

Estratégia em uma rota vital para o petróleo

O Estreito de Ormuz é uma passagem estratégica para o abastecimento global de petróleo e, por isso, se tornou um dos principais pontos de tensão no conflito entre Estados Unidos e Irã. A região é considerada vital para o comércio internacional e para a segurança energética mundial.

Ao abandonar a tarifa e apostar em acordos econômicos, Trump tenta transformar a disputa em uma oportunidade de negócios com países do Oriente Médio. Ainda assim, a tensão geopolítica em torno da rota continua elevada, especialmente pela importância do estreito para a circulação de petróleo no mundo. (com informações da Agência Brasil)