Europa e Ucrânia lançam coalizão antimisísseis em Paris

Acordo foi fechado durante reunião realizada em Paris

Publicado em 13/07/2026 às 14:03

Alterado em 13/07/2026 às 14:03

Durante uma cúpula da chamada Coalizão dos Dispostos, realizada em Paris, nove países europeus e a Ucrânia anunciaram uma aliança para desenvolver capacidades de defesa contra mísseis balísticos no continente. A iniciativa surge em meio ao aumento da preocupação com a segurança de Kiev e de seus aliados, que veem na ameaça aérea um dos principais desafios da guerra.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que a Europa precisa fortalecer sua defesa nessa área e aproveitar a experiência acumulada pela Ucrânia. Segundo ele, o lançamento da coalizão e de seu projeto voltado para um sistema europeu de defesa antibalística representa um passo importante para ampliar a proteção do continente.

Macron e Zelensky defendem escudo mais robusto

Anfitrião do encontro, Emmanuel Macron disse que a coalizão fez uma escolha clara ao proteger a Ucrânia, reforçar a segurança coletiva e preparar melhor a Europa para a defesa. Para o presidente francês, o novo arranjo busca ampliar as capacidades de que o continente necessita diante do cenário de guerra prolongada no leste europeu.

Volodymyr Zelensky destacou que capacidades antibalísticas eficazes são fundamentais para encerrar o conflito. Ele afirmou ainda que, quanto mais sistemas a Ucrânia tiver para interceptar mísseis balísticos russos, maior será a pressão para que Vladimir Putin aceite negociar. Zelensky disse que o trabalho conjunto no sistema Freyja não substitui os sistemas já existentes, mas ajuda a criar um escudo confiável sobre a Europa de forma mais rápida e econômica.

UE, Reino Unido e reação do Kremlin

Em paralelo ao anúncio militar, a União Europeia e o Reino Unido fecharam um acordo para que Londres participe do empréstimo de 90 bilhões de euros destinado a apoiar a Ucrânia. Ursula von der Leyen confirmou a medida e afirmou que ela permitirá a Kiev recorrer a uma gama mais ampla de fornecedores do setor de defesa.

Do lado russo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou a Coalizão dos Dispostos como uma “coalizão de belicistas” e disse que Moscou acompanhará os desdobramentos da reunião em Paris muito de perto. Segundo ele, o grupo não deseja a paz e alimenta a ilusão de impor uma derrota estratégica à Rússia.