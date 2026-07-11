Papa alerta que Ucrânia sofre 'atrocidades da guerra' e pede orações pela paz

Leão XIV nomeou Paul Richard Gallagher como seu 'enviado especial'

Publicado em 11/07/2026 às 13:04

Alterado em 11/07/2026 às 13:04

O papa Leão XIV voltou a manifestar sua preocupação com a situação na Ucrânia, afirmando que o país sofre "enormemente devido às atrocidades da guerra".

A declaração foi feita neste sábado (11) em uma carta de nomeação do monsenhor Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, como seu "Enviado Especial" para as celebrações do 35º aniversário da reestruturação da Igreja de rito latino na Ucrânia.

Os eventos estão programados para ocorrer no Santuário Nacional da Mãe de Deus do Santo Escapulário, em Berdychiv, no dia 19 de julho de 2026.

Na mensagem, o Pontífice pediu a Gallagher que transmitisse aos participantes o convite para "implorar a paz para o mundo e para as suas famílias". O apelo reforça a defesa de uma solução pacífica para os conflitos e o fim do sofrimento provocado pela guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia.

Ao recordar a história da Igreja de rito latino no país, Leão XIV retomou uma carta enviada pelo papa Gregório IX, em 1234, ao clero e aos fiéis católicos da região. No documento, o então pontífice destacava a proteção materna da Igreja aos cristãos que enfrentavam perseguições e dificuldades por causa da fé.

Robert Prevost também mencionou os desafios enfrentados pela comunidade católica ucraniana ao longo dos séculos, especialmente durante o século XX.

Segundo a carta, após a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia passou a viver sob um regime inspirado pela ideologia soviética, período em que a Igreja Católica local sofreu uma "cruel perseguição organizada e executada pelo poder civil", com o objetivo de eliminar sua presença no país.

Após o fim do período de repressão, a comunidade católica ucraniana voltou a se reorganizar e se desenvolver. A celebração dos 35 anos da reestruturação das instituições eclesiais ocorre também em referência aos 25 anos da viagem apostólica de São João Paulo II ao país.

Como enviado especial, Gallagher recebeu de Leão XIV a missão de presidir os ritos litúrgicos previstos no santuário de Berdychiv.

O Santo Padre recomendou ainda que sejam feitas orações por todos os fiéis ucranianos, vivos e falecidos, que sofrem ou sofreram "profundamente por causa da brutalidade da guerra". (com Ansa)