Itália deve enfrentar 3ª onda de calor intenso nos próximos dias

Termômetros deverão marcar 43°C na Sardenha na segunda-feira

Publicado em 09/07/2026 às 18:09

Alterado em 09/07/2026 às 18:09

A Itália deve enfrentar sua terceira onda de calor em 2026 nos próximos dias, prevista para durar até 20 de julho.

Os termômetros podem marcar 43°C no interior da Sardenha já na segunda-feira (13).

Após os picos de 38°C a 40°C registrados durante a segunda onda de calor, com início em meados de junho, estabeleceu-se um "novo normal", caracterizado por temperaturas entre 34°C e 35°C na Itália. No entanto, elas devem aumentar nos próximos dias, segundo Lorenzo Tedici, meteorologista do IlMeteo.it.

Na Toscana e na Úmbria, as máximas devem chegar a 37°C a partir de sábado (11), enquanto no Lazio e na Sicília podem bater 38°C na quinta-feira (16).

A terceira onda de calor também deve afetar outros países europeus. Na França, a Agência Meteorológica Nacional prevê "um novo aumento de temperatura" até 14 de julho.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1,3 mil pessoas morreram na Europa nos últimos dias de junho devido ao intenso calor. (com Ansa)

