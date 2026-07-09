Bonnie Tyler morre aos 75 anos em Portugal

A cantora galesa, conhecida mundialmente por ‘Total Eclipse of the Heart’, morreu de forma inesperada em um hospital no Algarve. Ela estava internada desde maio após uma cirurgia de emergência e permaneceu em estado grave nas últimas semanas

Publicado em 09/07/2026 às 10:54

Alterado em 09/07/2026 às 14:06

A cantora galesa Bonnie Tyler, conhecida mundialmente por “Total Eclipse of the Heart”, morreu aos 75 anos em um hospital de Faro, no Algarve, em Portugal. A informação foi divulgada em comunicado publicado em seu site oficial, que descreveu o falecimento como inesperado.

Tyler estava internada desde maio, após passar por uma cirurgia de emergência em razão de uma perfuração intestinal. Após o procedimento, ela ficou em coma induzido por várias semanas e despertou em junho, mas seu quadro de saúde seguiu considerado grave.

Internação, cirurgia e piora no estado de saúde

Segundo o comunicado, a morte ocorreu durante a noite de quarta-feira, 8, em um hospital português onde a artista estava sob cuidados médicos intensivos. A cantora possuía uma segunda residência na região e vinha enfrentando um período delicado de tratamento desde a internação.

Antes do agravamento do estado de saúde, Bonnie Tyler mantinha uma agenda ativa de shows. Ela tinha apresentações previstas para este ano na Alemanha e na Áustria, além de participação confirmada em um festival de verão no Reino Unido.

Trajetória marcada por sucessos internacionais

Nascida Gaynor Hopkins, em 1951, na cidade galesa de Skewen, Bonnie Tyler construiu uma carreira de destaque internacional sem perder a ligação com suas raízes. Sua voz rouca e presença de palco intensa a tornaram uma das artistas mais reconhecidas de sua geração.

Ela ganhou projeção no fim dos anos 1970 com músicas como “It’s a Heartache”, mas foi com “Total Eclipse of the Heart”, lançada em 1983, que alcançou o topo das paradas em diversos países e consolidou seu nome na história da música pop.