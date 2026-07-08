Prédio de 37 andares arrisca desabar em Nova York e é evacuado

Medida esvaziou sede do Consulado do Brasil em Manhattan

Publicado em 08/07/2026 às 12:04

Alterado em 08/07/2026 às 12:04

Ruas foram fechadas em NY devido a risco de desmoronamento de prédio Foto: Ansa/Epa

Um edifício em Manhattan, em Nova York, Estados Unidos, foi evacuado na terça-feira (7) por risco de desabamento.



A medida levou à interrupção de diversos serviços nas proximidades, como os oferecidos pelo Consulado do Brasil na cidade, que fechou provisoriamente sua sede.



Segundo informações de Il Post, o arranha-céu de 37 andares está com uma deformação em duas colunas de sustentação entre o 21º e o 22º andares, causada pela falha de uma viga de aço.

O prédio está localizado no número 235 da East 42nd Street, em uma área movimentada próxima ao Grand Central Terminal.



Os bombeiros confirmaram que parte da estrutura cedeu entre os andares 21º e 26º, afundando alguns pisos. Além disso, houve a queda de tijolos.



O edifício foi sede da farmacêutica Pfizer e está em fase de reforma para se tornar um prédio residencial, com a construção de mais de 1,6 mil apartamentos.



Todos os operários deixaram o local em segurança.



Além do Consulado brasileiro, nove edifícios vizinhos também foram evacuados, havendo ainda a interrupção de tráfego entre as ruas 40 e 45.



Em nota divulgada nas redes sociais, o Itamaraty anunciou o fechamento da sede diplomática na terça "em decorrência do risco de desabamento nas imediações".



"Informações sobre a reabertura do prédio e a retomada dos atendimentos [no Consulado do Brasil em NY] serão divulgadas tão logo possível", frisou o Itamaraty. (com Ansa)