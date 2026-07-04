Multidão clama por 'vingança' em funeral de Ali Khamenei em Teerã

Irã deu início a uma semana de celebrações por seu finado guia supremo

Publicado em 04/07/2026 às 13:51

Alterado em 04/07/2026 às 13:51

Uma multidão tomou as ruas de Teerã neste sábado (4) para o primeiro dia de funeral do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morto em um ataque aéreo lançado por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro.



Vestidos de preto e agitando bandeiras vermelhas, como um chamado por vingança e justiça, fiéis em luto lotaram a mesquita Grande Mosalla, na capital iraniana, para se despedir do homem que comandou a República Islâmica com mão de ferro durante quase 40 anos.



Durante o velório, foi possível ouvir gritos de "vingança" e "morte à América", em uma ocasião que é vista como um termômetro do apoio da população ao regime, seis meses depois da onda de protestos que chacoalhou o país.



Segundo o vice-diretor de Transportes de Teerã, o serviço de metrô da cidade transportou 2,2 milhões de pessoas na manhã e no início da tarde deste sábado para o funeral, enquanto ainda restam dúvidas sobre a participação do guia supremo Mojtaba Khamenei, filho do finado líder, nas cerimônias fúnebres.



De acordo com o jornal americano The New York Times, Mojtaba teria manifestado o desejo de participar do sepultamento de Khamenei no dia 9 de julho, em um santuário xiita da cidade de Mashhad, e recitar a oração dos defuntos.



As forças de segurança iranianas, no entanto, teriam rechaçado a ideia, temendo que Israel possa tentar matar o guia supremo ou aproveitar a ocasião para descobrir seu esconderijo.



Mojtaba também foi ferido no ataque que matou Khamenei e não apareceu em público desde que assumiu o comando do país.



O caixão de vidro do finado guia supremo, com seu turbante preto, foi exposto em uma plataforma elevada no pátio da mesquita Grande Mosalla, ao lado dos esquifes de seus familiares: a filha Boshra e a neta de 14 meses, Zahra Mohammadi Golpaygani; o genro Mesbaholhoda Bagheri (marido de Hoda, outra filha de Khamenei), e a nora Zahra Haddad Adel, esposa de Mojtaba.



O corpo de Khamenei permanecerá em Teerã até segunda-feira (6), e o governo decretou feriado nacional para permitir a participação em massa da população.

Na terça (7), os caixões serão levadas para a cidade de Qom, epicentro do clero xiita, e na quarta (8), para o vizinho Iraque. O sepultamento, na quinta (9), será também dia de luto nacional.



Ao mesmo tempo, as autoridades da República Islâmica prometem "justiça para os criminosos sionistas e americanos". "O martírio de nosso grande líder não é o fim, mas o início de uma nova fase no caminho da elevação do Islã e do Irã", diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores iraniano.



Já o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, Ali Ozmaei, afirmou que os "regimes arrogantes" que mataram Khamenei vão "enfrentar a ira esmagadora e a dura vingança do Irã". (com Ansa)