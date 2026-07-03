Terremotos na Venezuela deixam milhares de mortos e desaparecidos

Dois fortes abalos sísmicos devastaram a região de La Guaira e ampliaram a busca por sobreviventes

Publicado em 03/07/2026 às 10:49

Alterado em 03/07/2026 às 12:19

A Venezuela vive uma das maiores tragédias recentes depois que dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram o país na noite de 24 de junho. O balanço divulgado pela presidente interina, Delcy Rodriguez, aponta ao menos 2.595 mortos e mais de 12 mil feridos.

Balanço das vítimas e desaparecidos

O governo venezuelano não informou oficialmente o número de desaparecidos, mas a ONU estima que mais de 50 mil pessoas não foram localizadas após os tremores. Um site que acompanha esses registros no país menciona 54.518 desaparecidos e 16.114 pessoas encontradas até agora.

Durante entrevista coletiva, Delcy Rodriguez afirmou que conversou com 72 chefes de Estado e de governo e pediu o envio de equipes de resgate. Segundo ela, a prioridade no momento é salvar vidas e reforçar o trabalho dos socorristas nas áreas atingidas.

La Guaira foi a região mais afetada

Os dois abalos aconteceram com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por 20 réplicas. A cidade de La Guaira, que fica a menos de uma hora de Caracas, foi a mais atingida, com destruição de prédios, casas e outras edificações.

Além da devastação estrutural, a situação humanitária se agravou rapidamente com o avanço das buscas por vítimas. A destruição em áreas urbanas dificulta o acesso de resgatistas e aumenta a urgência por apoio especializado.

Ajuda internacional ao país

Estados Unidos, China, Brasil, México, Reino Unido e outros países enviaram equipes de resgate, equipamentos, remédios e alimentos para a Venezuela. A mobilização internacional busca acelerar os trabalhos de salvamento e aliviar o impacto da tragédia sobre a população afetada.

Enquanto isso, as autoridades venezuelanas seguem tentando ampliar a resposta emergencial diante do número elevado de mortos, feridos e desaparecidos. O cenário ainda é considerado crítico e a expectativa é de que o balanço continue a aumentar conforme as buscas avancem.