MUNDO
NY Times elege hino do Brasil como o mais bonito da Copa de 2026
Por JB INTERNACIONAL
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Publicado em 19/06/2026 às 16:08
Alterado em 19/06/2026 às 16:08
O The New York Times elegeu o Hino Nacional Brasileiro como o mais bonito entre os 48 países participantes da Copa do Mundo de 2026. A escolha saiu em uma matéria assinada por Tim Spiers, com tom de crítica musical e toques de humor.
O que o jornal destacou no hino brasileiro
Segundo o texto, o grande diferencial do hino é a gloriosa introdução orquestral de 28 segundos. A publicação afirmou que, embora a execução complete dure quase dois minutos, esse trecho inicial é o ponto mais marcante e ajuda a colocar o Brasil no topo da lista.
O jornal também observou que a letra é cantada em ritmo acelerado na maior parte do tempo, mas isso não diminui o impacto da composição. Para o NY Times, trata-se de um dos melhores hinos do mundo.
Ranking e referências à história da Seleção
A matéria lembrou ainda a execução do Hino Nacional na Copa de 2014, quando torcida e jogadores cantaram em coro, em um momento que marcou a campanha da Seleção no torneio. O texto, no entanto, fez uma brincadeira com a derrota por 7 a 1 para a Alemanha, sugerindo que o clima de 2014 perdeu o brilho depois daquele resultado.
No ranking final, o Brasil aparece na liderança, seguido por França, Colômbia, Portugal e Escócia. Na última colocação ficou a Inglaterra, cujo hino foi descrito de forma bastante dura pelo jornal.
Os cinco hinos mais bem avaliados
De acordo com a lista publicada, os cinco hinos mais bonitos da Copa de 2026 são Brasil, França, Colômbia, Portugal e Escócia. A seleção do Brasil, portanto, recebeu o principal destaque entre os países participantes do Mundial.
O Hino Nacional Brasileiro foi composto por Francisco Manoel da Silva em 1831 e teve versos de Osório Duque Estrada oficializados em 1922. A composição se consolidou como símbolo nacional e agora também ganhou reconhecimento internacional em um ranking curioso do NY Times. (com informações de Marcelo Brandão, da Agência Brasil)