Irã acusa EUA de suspender ingressos a seus torcedores às vésperas da Copa

Federação de Futebol iraniana citou 'obstáculo' criado por americanos

Publicado em 09/06/2026 às 14:30

Alterado em 09/06/2026 às 14:30

A Federação de Futebol do Irã afirmou que os Estados Unidos revogaram a cota de ingressos destinada aos torcedores iranianos para os jogos da Copa do Mundo. A denúncia foi feita a poucos dias do início da competição e, segundo a entidade, criou um novo obstáculo para os fãs que pretendiam acompanhar a seleção na fase de grupos.

De acordo com a Ffiri, a Fifa prevê que 8% dos ingressos de cada partida sejam reservados às federações dos países participantes, que podem revendê-los ou distribuí-los ao público. No entanto, a cota iraniana teria sido cancelada de forma inesperada, sem que houvesse até o momento um posicionamento da Fifa ou das autoridades americanas.

Disputa diplomática já afetava a preparação iraniana

O episódio acontece em meio a uma sequência de desavenças entre Irã e Estados Unidos relacionadas à presença da seleção no torneio. O país foi um dos primeiros a garantir vaga na Copa, mas a participação passou a ser questionada após os ataques a Teerã em fevereiro, que deram início à guerra em curso no Oriente Médio.

Além da questão dos ingressos, a delegação iraniana teve vistos negados para cerca de 15 pessoas, incluindo integrantes da comissão técnica e o presidente da federação, Mehdi Taj. A incerteza obrigou o time a transferir seu centro de treinamento de Tucson, nos EUA, para Tijuana, no México.

Seleção vai jogar nos EUA, mas ficará no México

Mesmo com a mudança de base, o Irã permanecerá em território mexicano durante toda a competição. Ainda assim, a equipe terá de disputar as três partidas da fase de grupos nos Estados Unidos, em meio a um ambiente de tensão política e dificuldades logísticas que marcaram sua preparação para o Mundial.