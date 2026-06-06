Ucrânia lança centenas de drones contra a Rússia no encerramento de fórum econômico

Ofensiva atingiu várias regiões russas, incluindo área de São Petersburgo, e elevou a tensão após Putin recusar conversa com Zelensky

Publicado em 06/06/2026 às 12:39

Os ataques ucranianos coincidem com o último dia do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, na Rússia Foto: Olga Maltseva/AFP

A Ucrânia lançou centenas de drones contra a Rússia nas primeiras horas deste sábado (6), atingindo diversas regiões do país e concentrando parte da ofensiva na área de São Petersburgo. Segundo o Ministério da Defesa russo, 376 drones foram interceptados em várias localidades, incluindo áreas próximas à segunda maior cidade russa.

O governo da região de Leningrado informou que mais de 140 drones foram abatidos na área que circunda São Petersburgo. Durante o ataque, o governador Aleksandr Beglov fez um apelo incomum para que os moradores permanecessem em casa, enquanto autoridades afirmaram que não houve danos graves na cidade e que os feridos tiveram lesões leves.

Mortes, incêndio e impactos em outras regiões

Fora da região de São Petersburgo, os ataques provocaram consequências mais graves. Na cidade de Ust-Labinsk, no sul da Rússia, um depósito de petróleo pegou fogo após a passagem de drones, aumentando os danos causados pela ofensiva. Já na região de Tver, destroços de um drone mataram um homem, segundo autoridades locais.

O ministério russo afirmou que os drones foram derrubados em várias regiões, além da Crimeia e de áreas sobre os mares de Azov e Negro. Em meio à ofensiva, o balanço divulgado por autoridades locais indicou ao menos um morto e três feridos leves em São Petersburgo, enquanto outras áreas relatavam estragos pontuais e apreensão da população.

Tensão diplomática e troca de acusações

O ataque ocorreu um dia depois de Vladimir Putin rejeitar uma reunião com Volodimir Zelenski durante o Fórum Econômico de São Petersburgo. O presidente russo afirmou não ver sentido em conversar com o líder ucraniano antes de um acordo de paz, o que levou Kiev a acusar Moscou de escolher “novamente a guerra”.

Zelensky classificou a ofensiva contra a Rússia como uma “resposta justa” à agressão russa e disse que as sanções ucranianas contra o conflito estão funcionando. Já o chanceler ucraniano, Andrii Sibiga, afirmou que Putin perdeu a chance de sair de sua “guerra fracassada”, reforçando o clima de impasse nas negociações mediadas pelos Estados Unidos.

Guerra se prolonga sem avanço nas negociações

Rússia e Ucrânia têm intensificado os ataques com drones nos últimos meses, enquanto os esforços diplomáticos seguem sem resultado concreto. A guerra, iniciada em fevereiro de 2022, já provocou centenas de milhares de mortes, destruiu áreas extensas no leste e no sul da Ucrânia e forçou milhões de pessoas a deixarem suas casas.

Ao mesmo tempo em que Kiev amplia a pressão sobre alvos em território russo, Moscou também retomou seus ataques contra a Ucrânia. No sul do país, autoridades encontraram os corpos de dois homens desaparecidos após um bombardeio em Zaporizhzhia, e na região central de Dnipropetrovsk uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em ataques com drones e artilharia. (com informações da AFP)