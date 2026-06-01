Presidente da Itália alerta para impacto de conflitos sobre civis libaneses

Mattarella declarou que 'más práticas rapidamente ganham seguidores'

Publicado em 01/06/2026 às 18:01

Alterado em 01/06/2026 às 19:56

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, alertou nesta segunda-feira (1º) que a crise no Oriente Médio está atingindo de forma brutal a população civil do Líbano.

Em declarações a um grupo de diplomatas no Palácio do Quirinale, em Roma, o mandatário destacou que "más práticas rapidamente ganham seguidores".

"A crise não resolvida causada pelo conflito em curso em Gaza e a ameaça constante de uma guerra em grande escala capaz de se espalhar por toda a região, e que já está atingindo brutalmente a população civil do Líbano, são um exemplo eloquente disso", afirmou.

Mattarella também avaliou que o "caos é lamentavelmente evidente no Oriente Médio".

Em meio a esse cenário, um deputado do Hezbollah declarou ao jornal L'Orient-Le Jour que um "cessar-fogo completo seria um prelúdio para a retirada das tropas israelenses de todo o território libanês", acrescentando que o movimento apoia o fim total das hostilidades na região.

Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou ter conversado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e advertiu que, "se o Hezbollah não parar de atacar", Tel Aviv realizará novas ofensivas contra o que classificou como "alvos terroristas" em Beirute, capital libanesa.

"Nossa posição permanece inalterada. Ao mesmo tempo, as Forças de Defesa de Israel continuarão operando conforme planejado no sul do Líbano", declarou o chefe de governo.