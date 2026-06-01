Bloco europeu pode suspender temporariamente a regra que limita o preço do barril russo diante da crise energética

Publicado em 01/06/2026 às 11:08

Alterado em 01/06/2026 às 11:13

Com o impasse no cessar-fogo no Irã e a guerra no Oriente Médio entrando no quarto mês, a União Europeia passou a considerar o congelamento temporário do teto de preço do petróleo russo. A informação, publicada pela Bloomberg, indica que o bloco busca evitar uma nova pressão sobre o mercado energético nas próximas semanas.

Como funciona o mecanismo da União Europeia

No ano passado, a UE adotou um sistema dinâmico para atualizar automaticamente o limite a cada seis meses. A regra determina que o teto fique 15% abaixo do preço médio de mercado do petróleo bruto russo Urals, o que permite ajustes conforme a oscilação do mercado internacional.

Atualmente, o teto está fixado em US$ 44,10 por barril. Segundo as projeções citadas, o valor deve subir em julho para pelo menos US$ 65, o que reforça a discussão interna sobre uma possível pausa na aplicação da regra.

Pressão geopolítica e impacto no mercado

A escalada da crise no Oriente Médio aumenta a incerteza sobre oferta, preços e abastecimento de energia, levando a Europa a reavaliar medidas que antes pareciam mais rígidas. A possível mudança mostra que o bloco tenta se adaptar a um cenário internacional mais volátil e difícil de controlar.

Nas redes sociais, Kirill Dmitriev, conselheiro presidencial russo, afirmou que a crise energética estaria forçando a UE a ser mais realista e a corrigir erros do passado. Ele também disse que a Europa precisa da Rússia para sobreviver, reforçando o tom político em torno da disputa sobre energia e sanções.