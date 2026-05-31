Violência após título do PSG deixa ao menos 1 morto e centenas de feridos

Mais de 400 pessoas foram presas durante a confusão por todo país

Publicado em 31/05/2026 às 09:32

Alterado em 31/05/2026 às 10:52

A Torre Eiffel iluminada com as cores do Paris Saint-Germain, enquanto os torcedores do PSG comemoram a conquista do título da Liga dos Campeões da UEFA contra o Arsenal FC Foto: Lou Benoist / AFP)

Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 400 foram presas na França em decorrência dos confrontos violentos registrados durante as celebrações do bicampeonato da Champions League conquistado pelo Paris Saint-Germain.

Apesar da confusão generalizada envolvendo torcedores e policiais, o Ministério Público de Paris informou que a vítima não resistiu aos ferimentos de uma colisão contra blocos de concreto em uma via de acesso ao Périphérique, perto da Porte Maillot, não muito longe do Parc des Princes.

O ministro do Interior da França, Laurent Núñez, afirmou que ao menos 219 pessoas ficaram feridas durante as comemorações do título do clube francês. Destas, oito foram hospitalizadas em estado grave.

"A grande maioria saiu para comemorar e tudo correu muito bem. Mas alguns indivíduos, que não são torcedores do PSG e sequer acompanham futebol, foram às ruas para provocar incidentes e desordem. Estamos aqui para impedi-los. Nossa resposta é muito firme", declarou o ministro, acrescentando que os atos foram "absolutamente inaceitáveis".

Além dos confrontos entre policiais e manifestantes, que deixaram sete agentes feridos, grupos de vândalos saquearam lojas em diversas cidades e provocaram incêndios devido ao lançamento de milhares de fogos de artifício nas ruas.

Em Paris, os episódios mais graves ocorreram, como de costume, na região da Champs-Élysées, onde milhares de pessoas acompanharam a partida e se juntaram a outras tantas após o apito final.

Confrontos também foram registrados nos arredores do Parc des Princes, estádio do PSG, onde um telão havia sido instalado para a transmissão do jogo. Os distúrbios entre vândalos e forças de segurança se estenderam até o início da manhã. Além disso, incidentes isolados, como agressões e acidentes, foram registrados em diferentes pontos da capital, incluindo a queda de um homem embriagado no rio Sena.

Milhares de policiais e gendarmes voltaram a ser mobilizados neste domingo (31) para o desfile dos campeões na Champs-de-Mars, evento que deve reunir cerca de 100 mil pessoas. O ônibus que transportará a equipe vencedora da Champions League seguirá até o Palácio do Eliseu, onde os jogadores serão recebidos pelo presidente francês, Emmanuel Macron. (com Ansa)