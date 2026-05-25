Cruz Vermelha lamenta mortes de voluntários no Congo devido ao Ebola

Publicado em 25/05/2026 às 09:22

Alterado em 25/05/2026 às 15:21

Profissionais de saúde liberianos com equipamentos de proteção individual a caminho do enterro de uma mulher que morreu de Ebola na unidade de isolamento em Foya, Condado de Lofa, Libéria (arquivo) Foto: Epa/Ahmed Jallanzo

A Cruz Vermelha brasileira lamentou a morte de três voluntários da entidade na República Democrática do Congo (RDC). Em nota, divulgada no sábado (23), o órgão informou que eles foram vítimas de infecção por ebola.

Eles perderam suas vidas para o vírus ebola enquanto lutavam bravamente na linha de frente do combate à doença, diz o texto da entidade.

A Cruz Vermelha lamentou as mortes destacando o legado deixado por eles. Expressamos nossos mais profundos sentimentos e sincero respeito aos familiares, amigos e a toda a equipe congolesa. O legado de coragem, humanidade e sacrifício desses voluntários jamais será esquecido.

Surto de ebola

A RDC passa atualmente por um surto de Ebola, segundo anunciou na sexta-feira (23) a Organização Mundial da Saúde (OMS). O país tem um risco muito alto de contaminação pelo vírus.

Isso significa que a doença está se espalhando rapidamente. Segundo a última contagem da OMS, 82 pessoas foram contaminadas oficialmente no país e há sete mortes, mas os números podem ser maiores. Há cerca de 750 casos não confirmados e 177 mortes suspeitas, também segundo a OMS.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África (CDC Africa) informou na sexta-feira (22) que dez países africanos estão sob risco de um surto de ebola. São eles:

Sudão do Sul

Ruanda

Quênia

Zâmbia

República Centro-Africana

Tanzânia

Etiópia

Angola

Congo

Burundi

