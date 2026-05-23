Trump diz que deve decidir sobre guerra no Irã 'até domingo'

Partes relatam pequenos progressos, enquanto Trump fala em decisão iminente sobre um pacto ou uma nova escalada no Oriente Médio

Publicado em 23/05/2026 às 16:32

Alterado em 23/05/2026 às 16:32

O acordo de paz entre Estados Unidos e Irã ainda segue indefinido neste sábado (23), ainda que as partes tenham falado em um "pequeno progresso" nas negociações.

"Existe a possibilidade de termos algo a declarar nos próximos dias", afirmou hoje o secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre um pacto com Teerã.

Já o Ministério das Relações Exteriores iraniano avaliou as tratativas como "muito próximas e muito distantes" ao mesmo tempo.

"Houve uma redução nas divergências, o que não significa que haja um entendimento completo sobre questões de tamanha importância", esclareceu o porta-voz da pasta, Esmaeil Baghaei, antes de acrescentar: "mas, sim, estamos caminhando para uma solução mutuamente aceitável com base em um conjunto de parâmetros definidos".

Por outro lado, os mediadores do Paquistão, citados pela imprensa, acreditam "estar próximos de uma trégua de 60 dias para estabelecer as bases para discussões sobre o programa nuclear iraniano", um dos pontos críticos das negociações.

"O acordo está caminhando na direção certa. Os iranianos parecem estar dispostos a ceder mais na questão da energia nuclear, mas não o farão enquanto a guerra estiver em curso", disse um diplomata do Paquistão ao Financial Times.

Os mediadores se reuniram com o enviado dos EUA, Steve Witkoff, e com a delegação iraniana, liderada por Mohammad Bagehr Ghalibaf.

Os paquistaneses esperam que os termos da nova proposta enviada por Teerã a Washington possam dissuadir o presidente americano, Donald Trump, de retomar os ataques no Oriente Médio.

Trump: probabilidade de acordo é de '50%'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a probabilidade de firmar um acordo com o Irã ou de retomar os ataques contra o país persa é de “50%”.

“Ou faremos um bom acordo ou os destruiremos [iranianos] para sempre”, falou Trump à Axios neste sábado (23), acrescentando que tomará uma decisão sobre o conflito no Oriente Médio "até amanhã".

Ainda hoje, o chefe de Estado americano deverá se reunir com seus negociadores Steve Witkoff e Jared Kushner, além de seu vice, JD Vance, para discutir as tratativas com Teerã.

Em declaração à CBS, Trump garantiu que “o acordo final impedirá o Irã de ter armas nucleares" ou "nem mesmo estaríamos negociando” com eles, pontuou o republicano.