Ebola: OMS eleva a muito alto risco na República Democrática do Congo

Publicado em 23/05/2026 às 10:19

Alterado em 23/05/2026 às 11:55

Trabalhadores da Cruz Vermelha desinfetam o local após manusearem o corpo de uma pessoa que morreu de Ebola, enquanto agências de ajuda humanitária intensificam os esforços para conter um novo surto da cepa Bundibugyo, no Centro Médico Evangélico (CME) na comuna de Hoho, em Bunia, província de Ituri, República Democrática do Congo Foto: Reuters/Gradel Muyisa Mumbere

Por Paula Laboissière - A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou de alto para muito alto o risco imposto pelo surto de ebola na República Democrática do Congo (RDC). O anúncio foi feito pelo diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O surto de ebola da República Democrática do Congo está se espalhando rápido. Anteriormente, a OMS havia avaliado o risco como alto nos níveis nacional e regional e como baixo a nível global, disse, em pronunciamento.

Estamos agora revisando nossa avaliação de risco para muito alto a nível nacional, alto a nível regional e baixo a nível global, completou Tedros.

Dados da OMS mostram que, até o momento, 82 casos de ebola foram confirmados na RDC, além de sete mortes. Mas sabemos que a epidemia no país é muito maior. Há quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas, destacou o diretor-geral.

Segundo ele, nesta na última quinta-feira (21), houve um incidente de segurança onde em um hospital localizado na província de Ituri tendas e suprimentos de saúde foram incendiados.

Construir a confiança nessas comunidades é essencial para uma resposta bem-sucedida e é uma das nossas maiores prioridades, concluiu Tedros. (com Agência Brasil)

