MUNDO
Ebola: OMS eleva a muito alto risco na República Democrática do Congo
Por JB INTERNACIONAL
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Publicado em 23/05/2026 às 10:19
Alterado em 23/05/2026 às 11:55
Por Paula Laboissière - A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou de alto para muito alto o risco imposto pelo surto de ebola na República Democrática do Congo (RDC). O anúncio foi feito pelo diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
O surto de ebola da República Democrática do Congo está se espalhando rápido. Anteriormente, a OMS havia avaliado o risco como alto nos níveis nacional e regional e como baixo a nível global, disse, em pronunciamento.
Estamos agora revisando nossa avaliação de risco para muito alto a nível nacional, alto a nível regional e baixo a nível global, completou Tedros.
Dados da OMS mostram que, até o momento, 82 casos de ebola foram confirmados na RDC, além de sete mortes. Mas sabemos que a epidemia no país é muito maior. Há quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas, destacou o diretor-geral.
Segundo ele, nesta na última quinta-feira (21), houve um incidente de segurança onde em um hospital localizado na província de Ituri tendas e suprimentos de saúde foram incendiados.
Construir a confiança nessas comunidades é essencial para uma resposta bem-sucedida e é uma das nossas maiores prioridades, concluiu Tedros. (com Agência Brasil)