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Segunda, 18 de de 2026

MUNDO

Papa Leão XIV lamenta que guerras prejudiquem avanços na proteção ambiental

Líder da Igreja Católica recordou abertura da Semana Laudato Si' durante oração

Por JB INTERNACIONAL
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Publicado em 18/05/2026 às 07:00

Alterado em 18/05/2026 às 07:20

Leão XIV recordou iniciativa inspirada em encíclica do papa Francisco Foto-montagem: Ansa

O papa Leão XIV lamentou neste domingo (17) que os conflitos armados ao redor do mundo têm prejudicado o progresso na área da proteção ambiental e a promoção da ecologia integral.

Durante a oração do Regina Coeli, no Vaticano, o pontífice recordou a abertura da Semana Laudato Si', iniciativa inspirada na encíclica criada pelo falecido papa Francisco e dedicada ao cuidado da criação.

O evento acontece até o próximo domingo (24) e, neste ano, está inserido nas celebrações do Ano Jubilar de São Francisco de Assis.

"Lembramos sua mensagem de paz com Deus, com nossos irmãos e irmãs e com todas as criaturas", afirmou o Papa diante dos fiéis reunidos na Praça São Pedro.

Segundo ele, os últimos anos foram marcados por conflitos e tensões internacionais que afetaram diretamente os esforços globais em defesa do meio ambiente. "Infelizmente, nos últimos anos, devido às guerras, o progresso nesta área tem sido muito prejudicado", declarou.

Por fim, Leão XIV incentivou os integrantes do Movimento Laudato Si' e "todos aqueles que trabalham pela ecologia integral a renovarem seu compromisso, sua preocupação com a paz e sua preocupação com a vida".

A Semana Laudato Si' reúne anualmente católicos, organizações sociais e ambientalistas em reflexões e ações voltadas à sustentabilidade, à justiça climática e ao cuidado com os mais vulneráveis, temas centrais da encíclica publicada em 2015 por Jorge Bergoglio. 

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