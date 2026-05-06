Na Itália, Meloni é vítima de deepfake em que aparece de lingerie e faz alerta

Premiê denunciou imagens criadas por IA que viralizaram na web

Publicado em 06/05/2026 às 12:49

Alterado em 06/05/2026 às 12:49

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, denunciou na última terça-feira (5) que imagens falsas criadas por inteligência artificial (IA), nas quais aparece vestindo lingerie, estão circulando na internet.

Em publicação nas redes sociais, ela alertou que o caso evidencia os riscos crescentes associados ao uso de tecnologias de manipulação digital, conhecidas como deepfakes, e pediu para as pessoas verificarem a autenticidade do material antes de compartilhá-lo online.

"Nos últimos dias, diversas fotos falsas minhas estão circulando, geradas com inteligência artificial e apresentadas como verdadeiras por algum opositor zeloso", escreveu Meloni no X.

Em tom irônico, ela acrescentou: "Devo admitir que quem as criou, pelo menos neste caso específico, me deixou um pouco melhor."

Apesar do comentário, a premiê ressaltou a gravidade da situação. Para ela, o problema vai além de ataques pessoais e atinge a confiança na informação online. "O fato é que, para atacar e inventar mentiras, qualquer um pode usar qualquer coisa. A questão, porém, vai além de mim", alertou.

Meloni enfatizou ainda que os chamados "deepfakes são uma ferramenta perigosa porque podem enganar, manipular e prejudicar qualquer pessoa". "Eu posso me defender. Muitos outros não", disse.

Por fim, a premiê italiana pediu para as pessoas verificarem a autenticidade de conteúdos online antes de aceitá-los ou compartilhá-los.

"Uma regra deve sempre ser aplicada: verifique antes de acreditar e acredite antes de compartilhar. Porque hoje aconteceu comigo, amanhã pode acontecer com qualquer um", concluiu.

Esta não é a primeira vez que Meloni é vítima desse tipo de crime. Há dois anos, ela entrou com uma ação por difamação contra um homem da Sardenha, acusado de criar e divulgar na internet imagens pornográficas falsas utilizando seu rosto por meio de deepfake. O processo ainda está em andamento. (com Ansa)