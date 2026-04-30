Trump cutuca Merz: 'Deveria pensar mais na guerra na Ucrânia do que na do Irã'

Presidente rebateu críticas de que Teerã tem 'humilhado' Estados Unidos

Publicado em 30/04/2026 às 15:29

Alterado em 30/04/2026 às 15:29

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, rebateu as críticas do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, sobre a "humilhação" americana na guerra no Irã, em uma publicação no Truth nesta quinta-feira (30).

"O chanceler da Alemanha deveria dedicar mais tempo a pôr fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia e a consertar os problemas do seu país do que interferir nos esforços daqueles que estão eliminando a ameaça nuclear iraniana", escreveu Trump.

Segundo o americano, Merz "tem sido totalmente ineficaz" em solucionar a crise no leste europeu, ao mesmo tempo que Berlim enfrenta entraves nas "áreas de imigração e energia".

O chefe de Estado também destacou que a missão militar de Washington em Teerã fará "do mundo, incluindo a Alemanha, um lugar mais seguro".

Em outra publicação, Trump revelou que "os EUA estão avaliando a redução de suas tropas em território alemão" e que "uma decisão será tomada em breve".

Atualmente, cerca de 35 mil soldados americanos estão na Alemanha, entre os 80 mil alocados em toda a Europa.

A resposta de Trump chega após Merz ter declarado que "o Irã tem humilhado os EUA" na guerra no Oriente Médio, em curso há dois meses.

De acordo com afirmações do líder de Berlim em um evento universitário, "é evidente que os iranianos são mais fortes do que se pensava".

Merz também opinou sobre as negociações para um cessar-fogo e a reabertura do Estreito de Ormuz. "Os americanos não têm uma estratégia convincente", afirmou o chanceler.

"Além disso, os iranianos estão negociando com muita habilidade. A chamada Guarda Revolucionária [Islâmica] humilhou uma nação inteira [EUA]", acrescentou o alemão. (com Ansa)