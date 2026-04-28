EUA: Rei Charles enfatiza unidade em discurso no Congresso após encontro com Trump

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Publicado em 28/04/2026 às 17:59

Alterado em 28/04/2026 às 17:59

No início de seu discurso no Congresso dos EUA, ocorrido nesta terça (28), o Rei Charles citou o célebre escritor Oscar Wilde:

"Como disse Oscar Wilde, 'Temos realmente tudo em comum com a América hoje em dia, exceto, é claro, a linguagem!'"

Houve risos gerais na plateia.

A frase vem da novela de Wilde de 1887, "O Fantasma de Canterville", sobre uma família americana que se muda para uma mansão inglesa assombrada.

"Nos encontramos em tempos de grande incerteza; em tempos de conflito da Europa ao Oriente Médio", disse Charles.

Ele também reconheceu o tiroteio no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca que aconteceu nas proximidades, em Washington, no sábado.

"Permitam-me dizer com determinação inabalável: tais atos de violência nunca terão sucesso", disse ele sob uma ovação bipartidária de pé.

E continuou:

"Quaisquer que sejam nossas diferenças, quaisquer discordâncias que possamos ter, estamos unidos em nosso compromisso de defender a democracia, proteger todo o nosso povo do mal e saudar a coragem daqueles que diariamente arriscam suas vidas a serviço de nossos países."

"Com o Espírito de 1776 em nossas mentes, talvez possamos concordar que nem sempre concordamos – pelo menos no primeiro instinto", disse Charles, baseando-se no princípio de "não tributar sem representação" que alimentou a Revolução Americana.

"A nossa é uma parceria nascida da disputa, mas não menos forte por isso", disse ele.

"Nossas nações são, de fato, instintivamente afins, produto das tradições democráticas, legais e sociais comuns nas quais nossa governança está enraizada ... Nossos dois países sempre encontraram maneiras de se unir."

Depois, acrescentou: "E por Júpiter, Sr. Presidente, quando encontramos essa forma de concordar, que grande mudança será trazida – não apenas para o benefício de nossos povos, mas de todos os povos."

O rei falou sobre raízes que "são profundas" entre os dois países.

"Nossa Declaração de Direitos de 1689 não foi apenas a base de nossa Monarquia constitucional, mas também forneceu a fonte de muitos dos princípios reiterados – muitas vezes literalmente – na Declaração de Direitos Americana de 1791", disse ele.

"A Sociedade Histórica da Suprema Corte dos EUA calculou que a Magna Carta é citada em pelo menos 160 casos da Suprema Corte desde 1789."

A Magna Carta, assinada pela primeira vez pelo rei João em 1215 para conter uma rebelião de barões, estabeleceu os direitos do povo inglês e limitou o poder do rei. Também foi a base tanto da Constituição dos EUA quanto da Declaração de Independência.

Charles disse que os EUA e a Grã-Bretanha são "o próprio fato de nossas sociedades vibrantes, diversas e livres, o que nos dá nossa força coletiva, inclusive para apoiar as vítimas de alguns dos males que, tão tragicamente, existem em ambas as sociedades hoje."

Ele também disse: "Acredito, de todo o coração, que a essência de nossas duas Nações é a generosidade de espírito e o dever de fomentar a compaixão, promover a paz, aprofundar o entendimento mútuo e valorizar todas as pessoas, de todas as fés e de nenhuma."

Ele recebeu uma ovação, de pé.

"O Reino Unido reconhece que as ameaças que enfrentamos exigem uma transformação na defesa britânica", disse ele.

Por isso, disse Charles, a Grã-Bretanha se comprometeu com o maior aumento nos gastos com defesa desde a Guerra Fria.

O primeiro-ministro Keir Starmer prometeu o maior aumento sustentado nos gastos com defesa desde a Guerra Fria, mas com as finanças públicas já sob pressão, seu governo ainda não publicou o plano de despesas.

Charles disse que ele e a rainha Camilla prestarão suas homenagens às vítimas e famílias dos ataques de 11 de setembro quando chegarem a Nova York como parte da viagem.

"Nós ficamos com você então. E estamos agora com vocês em solene lembrança de um dia que nunca será esquecido", disse ele, sob longos aplausos.

As tensões dentro da OTAN estão altas depois que Trump ameaçou deixar a aliança militar algumas semanas atrás.

"No imediato pós-11 de setembro, quando a OTAN invocou o Artigo 5 pela primeira vez ... respondemos ao chamado juntos", disse Charles, acrescentando que os EUA e a Grã-Bretanha têm estado lado a lado na defesa "por mais de um século", através de "duas Guerras Mundiais, a Guerra Fria, o Afeganistão e momentos que definiram nossa segurança compartilhada."

Ele afirmou que é necessário ter determinação para apoiar a Ucrânia em sua guerra com a Rússia.

A OTAN, que inclui países europeus, Estados Unidos e Canadá, foi formada em 1949 com o objetivo de combater o risco de ataques soviéticos e tem sido a pedra angular da segurança do Ocidente desde então.

Como o principal mecanismo de dissuasão da aliança, o Artigo 5 determina que um ataque armado contra um membro seja considerado um ataque contra todos, desencadeando uma obrigação vinculativa de defesa coletiva e assistência mútua para restaurar a segurança.

Charles disse em seu discurso que "também devemos refletir sobre nossa responsabilidade compartilhada de proteger a natureza, nosso bem mais precioso e insubstituível."

"Milênios antes de nossas nações existirem, antes de qualquer fronteira traçada, as montanhas da Escócia e dos Apalaches eram uma só", continuou Charles.

"Nossa geração deve decidir como lidar com o colapso dos sistemas naturais críticos, que ameaçam muito mais do que a harmonia e a diversidade essencial da natureza."

O monarca tem sido movido pelo ativismo ambiental, passando décadas de sua vida defendendo a natureza.

Trump já descreveu as mudanças climáticas como "o maior golpe" do mundo.

"Das amargas divisões de 250 anos atrás, forjamos uma amizade que cresceu até se tornar uma das alianças mais importantes da história humana", disse Charles ao final de suas palavras.

"Rezo de todo o coração para que nossa aliança continue defendendo nossos valores compartilhados, com nossos parceiros na Europa e na Commonwealth [comunidade das nações], e em todo o mundo, e que ignoremos os apelos claros para sermos cada vez mais introspectivos."

"As palavras da América carregam peso e significado, como têm desde a independência. As ações desta grande nação importam ainda mais", acrescentou.

"Deus abençoe os Estados Unidos e Deus abençoe o Reino Unido", encerrou.

Os discursos em reuniões conjuntas do Congresso geralmente são reservados para os aliados mais próximos dos EUA ou para figuras importantes do mundo.

A última foi pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em julho de 2024. Netanyahu já fez mais discursos assim – quatro – do que qualquer outro líder estrangeiro.

O rei é o segundo soberano britânico a se dirigir ao Congresso. Sua mãe, a Rainha Elizabeth II, falou para uma reunião de ambas as casas em 1991.

A Grã-Bretanha há décadas se orgulha de sua relação com os EUA, auxiliada por líderes como Winston Churchill, Margaret Thatcher e Tony Blair, que cultivaram fortes relações com seus colegas Franklin D. Roosevelt, Ronald Reagan e George W. Bush.

A chamada "relação especial" entre os dois países, termo cunhado inicialmente por Churchill, abrange o compartilhamento de inteligência e a coordenação militar.

Embora Trump seja um fã declarado da família real britânica, a visita há muito planejada ocorre em meio às piores relações entre os dois países em muitas décadas.

Trump criticou repetidamente o primeiro-ministro britânico Keir Starmer por sua recusa em entrar na guerra EUA-Israel contra o Irã.

Questionado pela BBC na semana passada se a visita do rei poderia ajudar a reparar a relação, Trump disse: "Absolutamente, a resposta é sim."

"Eu o conheço bem, conheço-o há anos", disse ele à BBC em uma entrevista telefônica. "Ele é um homem corajoso, e é um grande homem."

Nigel Sheinwald, embaixador britânico em Washington de 2007 a 2012, disse que a visita não foi feita para curar nenhuma azedume atual entre governos, mas demonstraria laços muito mais profundos do que qualquer indivíduo.

"Mais do que qualquer outra visita, isso é sobre o longo prazo. Trata-se dos fundamentos da relação entre nossos povos, nossos países", disse Sheinwald. (com Reuters)

CAPÍTULO FINAL

A Casa Branca publicou uma foto de Trump e do Rei Charles em uma postagem no X que diz "dois reis".