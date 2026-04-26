Suspeito de tiroteio será acusado de pelo menos dois crimes, diz procuradora

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Publicado em 26/04/2026 às 16:21

Alterado em 26/04/2026 às 16:21

Por Alexandre Rocha - A procuradora dos Estados Unidos responsável pelo Distrito de Colúmbia, onde fica Washington, Jeanine Pirro, disse há pouco que o suspeito pelo tiroteio de mais cedo no hotel Washington Hilton, na capital dos Estados Unidos, identificado como Cole Tomas Allen, será acusado de pelo menos dois crimes: usar uma arma de fogo em um crime violento e agressão a um agente federal com uso de arma letal.

“Com base no que sabemos até agora, fica claro que esse indivíduo tinha a intenção de causar o máximo de dano e prejuízo possível”, afirmou Pirro, que estava no jantar oferecido pela Associação dos Correspondentes da Casa Branca que ocorria no hotel, assim como o presidente dos EUA, Donald Trump, e outros membros do primeiro escalão do governo do país. Ela acrescentou que Allen será apresentado em juízo na segunda-feira, 27, e que ele pode ser acusado de mais crimes.

“Felizmente, graças ao posto de controle bem em frente ao salão de baile onde milhares de pessoas estavam reunidas para ouvir o presidente dos Estados Unidos, que funcionou, ninguém ficou ferido quando ficou claro para onde o réu estava indo”, contou ela.

O chefe interino da Polícia Metropolitana de Washington, Jeffery Carroll, disse ainda que “não parece haver qualquer tipo de perigo para o público neste momento”. (com Ansa)