Saudosos do fascismo se reúnem na Itália para lembrar morte de Mussolini

Eventos ocorreram na cidade natal e no local do fuzilamento do ditador

Publicado em 26/04/2026 às 13:57

Alterado em 26/04/2026 às 13:57

Cerca de 150 pessoas participaram na manhã deste domingo (26) de uma manifestação em Predappio, cidade natal de Benito Mussolini, em memória da morte do ditador fascista, ocorrida em 28 de abril de 1945.



O cortejo, aberto por três coroas de louros, uma longa bandeira italiana de cerca de 15 metros e estandartes de diversas associações saudosistas do fascismo, partiu de uma praça em Predappio e seguiu até o cemitério de San Cassiano, onde está localizada a cripta da família Mussolini.



As irmãs Orsola e Vittoria Mussolini, bisnetas do ditador, aguardavam no local e discursaram para os participantes do evento, que também realizaram um minuto de silêncio.



Os organizadores pediram para público não fazer a saudação romana e, em vez disso, "colocar a mão no coração" — cinco idosos ignoraram a solicitação e realizaram o gesto símbolo do fascismo, que consiste em estender o braço com a palma da mão para baixo.



Mas a manifestação terminou sem incidentes.



Mais tarde, na cidade de Mezzegra onde Mussolini e sua amante Clara Petacci foram fuzilados, cerca de 200 nostálgicos do fascismo realizaram outra homenagem.



O grupo observou um minuto de silêncio em frente à casa onde o ditador e Petacci passaram sua última noite.

Em seguida, encontraram o pároco Ferruccio Ortelli, que, no adro da igreja, abençoou o estandarte da associação de combatentes e veteranos da República Social Italiana, o regime fantoche da Alemanha nazista liderado por Mussolini. (com Ansa)