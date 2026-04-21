Trump recua novamente e estende cessar-fogo no Irã

Republicano havia garantido que não aceitaria prorrogar trégua

Publicado em 21/04/2026 às 18:18

Alterado em 21/04/2026 às 22:13

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou por prazo indeterminado o cessar-fogo de duas semanas com o Irã, que terminaria nesta quarta-feira (22), diante do impasse sobre as negociações entre os dois países em Islamabad, no Paquistão.

"Considerando que o governo do Irã está seriamente fragmentado, o que não surpreende, e a pedido do marechal de campo Asim Munir e do primeiro-ministro Shehbaz Sharif, do Paquistão, fomos solicitados a suspender nosso ataque ao Irã até que seus líderes e representantes apresentem uma proposta unificada", escreveu o republicano na plataforma Truth Social.

"Ordenei que nossas Forças Armadas continuem o bloqueio [aos portos iranianos] e, em todos os outros aspectos, permaneçam prontas e aptas, e, consequentemente, estenderei o cessar-fogo até que a proposta seja apresentada e as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra", acrescentou.

A mensagem chega poucas horas depois de o mesmo Trump ter dito que não aceitaria prorrogar a trégua no Oriente Médio e que o Irã não teria "outra escolha" que não fosse aceitar um acordo.

Delegações dos dois países se reuniriam nesta quarta, em Islamabad, porém Teerã decidiu não enviar representantes para as tratativas enquanto durar o bloqueio americano aos portos iranianos. Em função disso, os EUA adiaram por tempo indeterminado a viagem do vice-presidente JD Vance, que lideraria a equipe de negociação americana, a Islamabad.

Os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval como represália pelo controle do Irã sobre o Estreito de Ormuz, rota crucial para o escoamento da produção de petróleo e gás do Golfo Pérsico. Essa via marítima chegou a ser reaberta por Teerã após o cessar-fogo no Líbano, mas voltou a ser fechada por conta da manutenção do bloqueio americano. (com Ansa)