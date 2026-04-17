Irã anuncia reabertura total do Estreito de Ormuz após cessar-fogo no Líbano

Medida é tomada após um acordo de trégua de 10 dias

Publicado em 17/04/2026 às 11:13

Alterado em 17/04/2026 às 17:32

O governo iraniano anunciou nesta sexta-feira (17) a reabertura completa do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, rota crucial para o escoamento da produção de petróleo, gás e derivados do Golfo Pérsico.

A decisão ocorre após um acordo entre Israel e Beirute mediado pelos Estados Unidos colocar em vigor um cessar-fogo de 10 dias no Libano.

Segundo autoridades iranianas, a reabertura da rota permanecerá em vigor durante todo o período restante da trégua.

comunicado oficial, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou que "em conformidade com o cessar-fogo no Líbano, a passagem para todas as embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz está declarada completamente aberta".

A decisão segue diretrizes previamente coordenadas pela Organização de Portos e Assuntos Marítimos da República Islâmica do Irã, que já havia estabelecido rotas seguras para navegação comercial na região.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu Teerã pela reabertura da passagem estratégica: "O Irã acabou de anunciar que o Estreito de Ormuz está finalmente aberto e preparado para toda a passagem. Obrigada", disse ele em seu perfil na Truth Social.

Em outra publicação posteriormente, o republicano afirmou que o Estreito de Ormuz está “totalmente aberto, operacional e pronto para o trânsito completo”, mas ressaltou que o bloqueio naval norte-americano segue em vigor especificamente contra o Irã.

Além disso, destacou que a medida, que entrou em vigor no último dia 13 de abril, permanecerá ativa “até que nossa transação com o Irã esteja 100% concluída”. “Esse processo deverá ser bastante rápido, visto que a maioria dos pontos já foi negociada", acrescentou.

Após o anúncio, os preços do petróleo registraram forte queda, com o barril do tipo WTI recuando cerca de 10%. A retomada do tráfego marítimo na principal rota de escoamento de petróleo do mundo ocorre após dias de instabilidade provocados pelo fechamento da passagem estratégica, que havia gerado preocupações sobre o abastecimento global e impulsionado os preços da commodity.

Com a normalização parcial da circulação, o mercado reagiu rapidamente, ampliando as perdas ao longo do dia.

Na Europa, autoridades reforçaram a defesa da liberdade de navegação. A comissária da União Europeia para o Mediterrâneo, Dubravka uica, classificou como "inaceitável" o bloqueio do estreito.

Segundo ela, "as vias navegáveis devem ser consideradas bens públicos" e não podem estar sujeitas a pedágios ou limitações.

Já na Turquia, o presidente Recep Tayyip Erdogan destacou a importância de manter o fluxo comercial na região. Durante discurso em um fórum diplomático em Antália, o líder afirmou que "a prioridade é garantir a liberdade de navegação" e preservar o Estreito de Ormuz aberto ao tráfego internacional.

O Estreito de Ormuz é responsável por uma parcela significativa do transporte global de petróleo, tornando-se um ponto sensível em momentos de crise. A recente reabertura, embora temporária, contribui para reduzir a volatilidade nos mercados, ainda que o cenário permaneça atento a novos desdobramentos políticos e militares na região. i