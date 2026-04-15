Trump diz que as negociações com o Irã podem ser retomadas em breve, enquanto os EUA bloqueiam portos iranianos

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Publicado em 15/04/2026 às 07:09

Alterado em 15/04/2026 às 08:44

Uma embarcação é vista no Estreito de Ormuz, na costa da província de Musandam, em Omã, que está bloqueado pelos Estados Unidos Foto: Reuters

O presidente Donald Trump disse que as negociações com o Irã para encerrar a guerra poderiam em breve ser retomadas e terminar em um acordo, dizendo ao mundo para ficar atento a "dois dias incríveis", enquanto as forças americanas que impõem um bloqueio repeliram embarcações que deixam os portos iranianos.



Com a perspectiva de autoridades dos EUA e do Irã retornarem ao Paquistão para mais conversas, o vice-presidente JD Vance, que liderou as negociações que terminaram no domingo sem avanços, disse se sentir positivo sobre a situação atual.

"Acho que vocês vão assistir a um incrível período daqui a dois dias", disse Trump ao repórter da ABC News, Jonathan Karl, acrescentando que não acha necessário estender um cessar-fogo de duas semanas que termina em 21 de abril.



"Pode acabar de qualquer forma, mas acho que um acordo é preferível porque assim eles podem reconstruir", disse Trump, segundo uma postagem de Karl no X. "Eles realmente têm um regime diferente agora. Não importa o que aconteça, eliminamos os radicais".



Autoridades do Paquistão, Irã e vários países do Golfo também disseram que equipes de negociação dos EUA e do Irã poderão retornar a Islamabad ainda esta semana.



As negociações do último fim de semana fracassaram sem um acordo para encerrar a guerra que eclodiu em 28 de fevereiro com ataques EUA-Israel ao Irã, desencadeando ataques iranianos contra seus vizinhos do Golfo e reacendendo um conflito paralelo entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano.

O otimismo de Trump ajudou a impulsionar as ações globais para cima, com novos recordes à vista. Os preços de referência do petróleo – que caíram nessa terça-feira (14) e no início do comércio desta quarta-feira (15) – subiram para cerca de US$96 por barril, depois que o exército dos EUA afirmou que seu bloqueio havia paralisado completamente o comércio de entrada e saída do Irã por via marítima.



Mais embarcações estão sendo repelidas pelo bloqueio dos EUA, incluindo um petroleiro Rich Starry, sancionado pelos EUA e de propriedade chinesa, que retornou ao Estreito de Ormuz nesta quarta-feira após sair do Golfo Pérsico.



Anteriormente, o exército dos EUA disse que havia interceptado oito petroleiros ligados ao Irã desde o início do bloqueio na segunda-feira, segundo o "Wall Street Journal". Um contratorpedeiro americano impediu dois petroleiros que tentavam deixar o porto iraniano de Chabahar, no Golfo de Omã, nessa terça-feira, disse um funcionário americano.

A agência semi-oficial Mehr informou que o Irã usaria portos alternativos aos de sua costa sul para contornar o bloqueio dos EUA e expandir a capacidade de importação em diferentes regiões do país.



RETORNO A ISLAMABAD

Trump, falando ao "New York Post" nessa terça-feira, disse que seus negociadores provavelmente estariam de volta, graças em grande parte ao "excelente trabalho" que o chefe do exército paquistanês, Marechal de Campo Asim Munir, está fazendo para moderar as negociações.

Mais tarde, na mesma terça-feira, em um evento na Geórgia, o vice-presidente Vance disse que Trump quer fazer um "grande acordo" com o Irã, mas há muita desconfiança entre os dois países.



As ambições nucleares do Irã foram um ponto chave de conflito nas negociações do último fim de semana. Os EUA propuseram uma suspensão de 20 anos de toda atividade nuclear pelo Irã, enquanto Teerã sugeriu uma paralisação de 3 a 5 anos, segundo pessoas familiarizadas com as propostas.



Falando em Seul, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que a duração de qualquer moratória sobre o enriquecimento de urânio iraniano á uma decisão política e que é possível que Teerã aceite um compromisso como medida de construção de confiança.



Os EUA também pressionam para que qualquer material nuclear enriquecido seja removido do Irã, enquanto Teerã exige a suspensão das sanções internacionais contra o país.



Uma fonte envolvida nas negociações no Paquistão disse que as discussões em canal paralelo desde o fim de semana avançaram na redução das lacunas, aproximando as duas partes de um acordo que poderá ser apresentado em uma nova rodada de negociações.



No entanto, complicando os esforços de paz, Israel continua atacando o Líbano e o Hezbollah, grupo militante apoiado pelo Irã. Israel e os EUA afirmam que essa campanha não está coberta pelo cessar-fogo, enquanto o Irã insiste que está.



CONSEQUÊNCIAS DA GUERRA

A guerra levou o Irã a fechar efetivamente o Estreito de Ormuz – uma artéria vital para os envios globais de petróleo bruto e gás – para navios que não são os seus, reduzindo drasticamente as exportações do Golfo, especialmente para a Ásia e Europa, e deixando os importadores de energia correndo em busca de suprimentos alternativos.



O Fundo Monetário Internacional reduziu suas perspectivas de crescimento nessa terça-feira devido aos picos nos preços da energia impulsionados pelo conflito, alertando que seu pior cenário pode levar a economia global à beira da recessão.



O mercado de petróleo também enfrenta mais perdas de oferta, já que os EUA não planejam renovar a isenção de 30 dias das sanções sobre o petróleo iraniano no mar, que expira esta semana, segundo dois oficiais americanos, e deixam discretamente uma isenção semelhante sobre o petróleo russo expirar no fim de semana.



Estima-se que 5 mil pessoas tenham sido mortas nos combates, incluindo cerca de 3 mil no Irã e 2 mil no Líbano.



O governador da província de Teerã, no Irã, disse que muitos dos mortos eram estudantes, mulheres, professores e professores universitários. Cerca de 40 mil casas na província foram danificadas, disse ele, enquanto escolas, clínicas e serviços de emergência também foram alvos nos ataques, segundo a mídia estatal nesta quarta-feira.