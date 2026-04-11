Astronautas do Artemis II retornam em segurança à Terra após viagem histórica ao redor da lua

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Publicado em 10/04/2026 às 22:08

Alterado em 11/04/2026 às 09:52

Três paraquedas principais são acionados na cápsula tripulada Artemis II nesta captura de tela de um vídeo ao vivo enquanto ela desce em direção ao pouso após a passagem pela Lua Foto: Nasa via Reuters

A cápsula Artemis II e sua tripulação de quatro membros atravessaram a atmosfera terrestre e aterrissaram em segurança no Oceano Pacífico, nessa sexta-feira, após quase 10 dias no espaço, encerrando a primeira viagem humana às proximidades da Lua em mais de meio século.



A cápsula Orion da NASA, chamada Integrity, saltou suavemente de paraquedas em mares calmos na costa do sul da Califórnia pouco depois das 17h7, horário do Pacífico (00h07 GMT de sábado), concluindo uma missão que quatro dias antes levou os astronautas a 252.756 milhas da Terra, mais profundamente no espaço do que qualquer um havia voado antes.

O voo Artemis II, que percorreu um total de 694.392 milhas (1.117.515 km) em duas órbitas terrestres e uma passagem climática lunar a cerca de 4.000 milhas de sua superfície, foi o voo de teste tripulado de estreia em uma série de missões Artemis que visam retornar astronautas à superfície lunar a partir de 2028.



'ALVO PERFEITO'

O pouso sob céu parcialmente nublado teve transmissão por vídeo ao vivo da NASA. "Um pouso perfeito no alvo do alvo para a Integrity e seus quatro astronautas", disse o comentarista da NASA Rob Navias momentos após o pouso.



"Estamos estáveis", disse o comandante da missão, Reid Wiseman, um dos tripulantes, logo após o pouso na água, sinalizando que a cápsula estava em posição vertical e que os quatro astronautas estavam em boas condições.

As equipes de recuperação da NASA e da Marinha dos EUA levaram menos de duas horas para garantir a cápsula flutuante e resgatar os quatro astronautas americanos: Wiseman, 50 anos, Victor Glover, 49, e Christina Koch, 47, além do astronauta canadense Jeremy Hansen, 50.



O retorno da tripulação foi o teste mais arriscado da missão e da construção da nave "Lockheed Martin Orion", provando que o escudo térmico da cápsula poderia resistir às forças extremas de reentrada a partir de uma trajetória de retorno lunar.



A cápsula mergulhou na atmosfera da Terra a 32 vezes a velocidade do som, com o atrito atmosférico atingindo seu escudo térmico a temperaturas de cerca de 5.000 graus Fahrenheit (2.760 graus Celsius). Uma camada de gás ionizado envolveu o veículo, causando um apagão planejado de rádio de mais de seis minutos no pico do estresse de reentrada.

A tensão se rompeu quando o contato foi restabelecido cerca de 40 segundos depois do esperado, e dois conjuntos de paraquedas esvoaçaram do nariz da cápsula em queda livre para desacelerar sua descida para cerca de 25 km/h antes que Orion atingisse suavemente a água.

Depois que os mergulhadores da Marinha colocaram uma coleira flutuante para estabilizar a cápsula, os quatro astronautas, ainda vestindo seus macacões laranja de voo, foram ajudados a subir em uma balsa inflável. De lá, foram içados um a um para helicópteros sobrevoando, voando uma curta distância até um navio de transporte anfíbio da Marinha próximo, o John P. Murtha, para exames médicos adicionais.

Glover e Koch sorriram amplamente e acenaram para as câmeras enquanto se sentavam na beirada de uma porta de helicóptero no convés de voo. A tripulação deveria passar a noite a bordo do navio e ser levada no sábado para Houston, onde se reunirão com a família, informou a NASA.



DEGRAU PARA MARTE

O quarteto decolou de Cabo Canaveral, Flórida, em 1º de abril a bordo do enorme foguete Space Launch System da NASA, orbitando duas vezes ao redor da Terra antes de seguir em uma rara viagem ao redor do lado oculto da lua.



Ao fazer isso, eles se tornaram os primeiros astronautas a voar ao redor do único satélite natural da Terra desde o programa Apollo das décadas de 1960 e 1970. Glover, Koch e Hansen também fizeram história como o primeiro astronauta negro e a primeira mulher e primeira não-americana a participar de uma missão lunar.



A distância máxima da tripulação, de 252.756 milhas de distância, quebrou o recorde de cerca de 248.000 milhas estabelecido em 1970 pela tripulação da Apollo 13.

"Este é um teste incrível de uma máquina incrível", disse o administrador associado da NASA, Amit Kshatriya.



A viagem, que sucedeu o voo de teste não tripulado Artemis I ao redor da Lua pela espaçonave Orion em 2022, marcou um teste crítico de hardware para uma tentativa planejada para o final desta década, de pousar astronautas na superfície lunar pela primeira vez desde a Apollo 17 no final de 1972.



A NASA busca alcançar um pouso tripulado na Lua antes da China, que pretende colocar suas próprias tripulações lá por volta de 2030. De forma mais ampla, a agência visa estabelecer uma presença lunar de longo prazo como um trampolim para uma eventual exploração humana de Marte.



Em um paralelo histórico com a era da Guerra Fria da Apollo, a missão Artemis II se desenrolou em um contexto de turbulência política e social, incluindo um conflito militar dos EUA que se mostrou impopular internamente.



FASCÍNIO PÚBLICO

Para muitos em uma audiência global cativada pelo último disparo da lua, ela reafirmou as conquistas da ciência e da tecnologia em um momento em que as grandes empresas de tecnologia se tornaram amplamente desconfiadas, até temidas. Mais de 3 milhões de telespectadores assistiram ao splashdown no canal da NASA no YouTube, mostrou o serviço de streaming.



O retorno à Terra submeteu a espaçonave Orion a um teste crítico de seu escudo térmico, que sofreu um nível inesperado de queimadura e estresse na reentrada durante seu voo de teste de estreia em 2022.

Como resultado, engenheiros da NASA alteraram a trajetória de descida da Artemis II para reduzir o acúmulo de calor e diminuir o risco para a cápsula e sua tripulação.



O lançamento bem-sucedido da semana passada foi um marco importante para o foguete SLS, entregando seus principais contratados, a Boeing e o Northrop Grumman, validação há muito buscada de que o sistema de lançamento, com mais de uma década de desenvolvimento, estava pronto para transportar humanos com segurança ao espaço.



O presidente Donald Trump parabenizou o retorno dos astronautas em uma mensagem publicada em sua plataforma Truth Social, dizendo: "toda a viagem foi espetacular, o pouso foi perfeito e, como presidente dos Estados Unidos, não poderia estar mais orgulhoso"!



As renovadas ambições lunares da NASA foram prejudicadas nos últimos meses, no entanto, por reduções de pessoal durante os esforços federais de redução de gastos da administração Trump, que reduziu os funcionários das agências espaciais em 20%. A Casa Branca propôs na semana passada um orçamento da NASA para 2027 que cortaria US$ 3,4 bilhões de sua unidade científica e cerca de 40 missões.



Comparado com a Apollo, nascida da corrida espacial EUA-União Soviética da era da Guerra Fria, a NASA caracterizou o Artemis como um esforço mais amplo e cooperativo, enquanto espera retornar à Lua antes da China.



O programa lunar dos EUA contou com parceiros comerciais como a SpaceX, de Elon Musk, e a Blue Origin, de Jeff Bezos, que estão construindo os módulos lunares do programa, além das agências espaciais da Europa, Canadá e Japão.



A conclusão do voo coloca o foco da NASA no Artemis III, uma missão planejada para o próximo ano que envolve um teste de acoplamento tripulado na órbita da Terra com ambos os módulos lunares, antes de tentarem pousar humanos na superfície lunar para o Artemis IV.



A tripulação de astronautas do Artemis III será anunciada "em breve", disse Kshatriya aos repórteres após o retorno da tripulação do Artemis II. O desenvolvimento dos módulos, porém, foi atrasado, provavelmente adiando essas missões.



Enquanto o comandante do Artemis II, Wiseman, e sua tripulação se aproximavam da atmosfera terrestre para reentrada nessa sexta-feira, ele disse ao controle da missão: "Tivemos uma ótima visão da lua pela janela 2, parece um pouco menor do que ontem".



"Acho que teremos que voltar", respondeu a colega astronauta da NASA Jacki Mahaffey, do controle da missão em Houston.