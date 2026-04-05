Trump ameaça atacar pontes e usinas no Irã se Estreito de Ormuz não for reaberto

Republicano deu ultimato de 48 horas para retomada das atividades

Publicado em 05/04/2026 às 12:51

Alterado em 05/04/2026 às 12:51

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou neste domingo (5) sua retórica contra o Irã, dizendo que a infraestrutura iraniana — incluindo usinas de energia e pontes — será alvo de ataques na próxima terça-feira (7) se o Estreito de Ormuz não for reaberto.

Em uma mensagem na plataforma Truth Social, Trump afirmou que a ação seria inédita e que "não haverá nada igual", descrevendo os possíveis ataques como um dia marcado para atingir "pontes e usinas".

"A terça-feira será o Dia das Usinas de Energia e o Dia das Pontes, tudo em um só, no Irã. Não haverá nada igual!!! Abram a p*** do estreito, seus bastardos loucos, ou vocês vão viver no inferno — é só esperar! Louvado seja Alá", escreveu.

O Estreito de Ormuz é uma passagem estratégica do Golfo Pérsico por onde normalmente transita cerca de 20% do petróleo mundial — sua obstrução por navios e ações militares iranianas elevou os preços de energia globalmente e agravou tensões entre Washington e Teerã.

Neste sábado (4), Trump já havia dado ao Irã um ultimato de 48 horas para reabrir a passagem ou chegar a um acordo, reafirmando ameaças de retaliação caso a condição não fosse atendida. O governo iraniano ainda não anunciou formalmente como responderá ao novo ultimato. (com Ansa)