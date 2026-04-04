Irã diz ter abatido 2 caças dos EUA e promete recompensa por piloto

Ataque marca primeira perda americana desse tipo desde início de conflito

Publicado em 03/04/2026 às 19:03

Alterado em 04/04/2026 às 11:48

A guerra no Irã, apesar da retórica de vitória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem se mostrado cada vez mais complexa para as forças armadas norte-americanas.

O incidente mais significativo ocorreu no território iraniano, onde um caça americano F-15 foi abatido pelas defesas aéreas de Teerã, marcando a primeira perda desse tipo desde o início das hostilidades.

operação de resgate conseguiu recuperar um dos pilotos, que recebeu atendimento médico, mas o destino do segundo permanece incerto. Relatos não confirmados da mídia estatal iraniana sugerem que ele pode ter sido capturado, e que o helicóptero de resgate também teria sido atingido.

Horas depois, outro caça americano, um A-10 Warthog, caiu perto do Estreito de Ormuz, mas seu piloto foi resgatado ileso, segundo autoridades americanas. Imagens divulgadas mostraram aeronaves de resgate, incluindo um C-130 Hercules e um helicóptero Pavehawk, operando em baixa altitude, com apoio israelense suspenso para facilitar as operações.

O governador da província iraniana de Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, Yadollah Rahmani, pediu à população local que encontrasse a tripulação do F-15 abatido, prometendo "condecoração especial" a quem capturasse ou eliminasse os pilotos inimigos, segundo a agência ISNA.

Em reação, Trump descreveu a situação como "guerra" e declarou que os incidentes não afetariam negociações com o Irã, em entrevista à NBC News.

Paralelamente, dois helicópteros militares americanos envolvidos no resgate foram atingidos por fogo iraniano, mas todos os tripulantes retornaram em segurança, apesar de danos em um HH-60 Pave Hawk, que foi avistado posteriormente com fumaça saindo de sua cauda no sul do Iraque.

Tudo isso indica que o arsenal iraniano permanece parcialmente intacto, com quase metade de seus lançadores de mísseis e milhares de drones de ataque ainda operacionais, mantendo a região em alto risco, especialmente no Estreito de Ormuz.

Enquanto isso, no Líbano, a frente permanece tensa. Três soldados de paz indonésios foram feridos em uma explosão em sua posição da Unifil, dois deles gravemente.

A escalada recente também afetou contingentes italianos, com danos à infraestrutura, mas sem mortes. As forças israelenses continuam expandindo a zona de segurança com foco anti-Hezbollah.

Nos bastidores, esforços diplomáticos prosseguem, com a mediação de potências não hostis a Teerã. O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder turco, Recep Tayyip Erdogan, conversaram por telefone, pedindo um "cessar-fogo imediato" e mantendo contato com todas as partes envolvidas. (com Ansa)