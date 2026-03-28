Manifestações 'No Kings', contra Trump, acontecem em milhares de cidades norte-americanas neste sábado

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Publicado em 28/03/2026 às 18:04

Alterado em 28/03/2026 às 19:47

Manifestantes contra as políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, saíram às ruas de cidades em todo o país neste sábado (28), na terceira edição dos comícios "No Kings" (Sem Reis) que os organizadores esperavam, de manhã, que fossem o maior protesto de um único dia da história dos EUA.



Mais de 3.200 eventos estavam programados em todos os 50 estados e em várias cidades fora dos EUA. Os dois eventos anteriores do "No Kings" atraíram milhões de participantes.

Os cantores Bruce Springsteen e Joan Baez foram as principais atrações de um comício no capitólio estadual em Minnesota, onde mais de 100 mil pessoas se reuniram em uma área que se tornou um ponto de tensão devido à repressão de Trump à imigração ilegal e à incursão de agentes federais de imigração em centros urbanos liderados pelos democratas.

Outros grandes comícios foram acontecendo em Nova York, Los Angeles e Washington, mas dois terços dos eventos aconteceram fora dos grandes centros urbanos, um aumento de quase 40% para comunidades menores em relação à primeira mobilização do movimento, em junho passado, segundo organizadores.



No National Mall, em Washington, a multidão entoava slogans pró-democracia e segurava cartazes anti-Trump. Do lado de fora de um centro de assistência em Chevy Chase, Maryland, um grupo de idosos em cadeiras de rodas segurava cartazes incentivando carros a "Resistir à tirania", "Buzinar se quiser democracia" e "Descartar Trump."



Em Austin, Texas, uma banda de metais fez a trilha sonora enquanto os manifestantes se reuniam em frente à Prefeitura antes de uma marcha pelo centro.

Milhares se reuniram no centro de Manhattan, onde o ator Robert De Niro, um dos organizadores, disse que "houve outros presidentes que testaram os limites constitucionais de seu poder, mas nenhum representou uma ameaça existencial tão grande às nossas liberdades e segurança."



"A história definidora da mobilização deste sábado não é apenas quantas pessoas estão protestando, mas onde estão protestando", disse Leah Greenberg, cofundadora da Indivisible, o grupo que iniciou o movimento "No Kings" no ano passado e liderou o planejamento dos eventos deste sábado.



Os comícios ocorrem enquanto a aprovação de Trump caiu para 36%, seu ponto mais baixo desde seu retorno à Casa Branca, segundo uma pesquisa da Reuters/Ipsos.



Um porta-voz do Comitê Nacional Republicano do Congresso criticou políticos e candidatos democratas por apoiarem os comícios.



"Esses Comícios de Ódio à América são onde as fantasias mais violentas e perturbadas da extrema esquerda recebem um microfone e os democratas da Câmara recebem suas ordens", disse o porta-voz Mike Marinella em um comunicado.



AVANÇANDO PARA AS ELEIÇÕES DE MEIO DE MANDATO

Com eleições de meio de mandato ainda este ano nos EUA, os organizadores dizem que viram um aumento no número de pessoas organizando eventos anti-Trump e se registrando para participar em estados profundamente republicanos como Idaho, Wyoming, Montana e Utah.



Áreas suburbanas competitivas que ajudaram a decidir eleições nacionais estão vendo um aumento "enorme" de interesse, disse Greenberg, citando como exemplos os condados de Bucks e Delaware na Pensilvânia, East Cobb e Forsyth na Geórgia, e Scottsdale e Chandler, no Arizona.



"Os eleitores que decidem as eleições, as pessoas que fazem as portas batidas, o registro de eleitores e todo o trabalho de transformar os protestos em poder, estão indo às ruas agora, e estão furiosos", disse ela.

No norte da Virgínia, nos arredores de Washington, D.C., várias centenas de pessoas começaram a se reunir perto do Cemitério Nacional de Arlington, antes de uma marcha planejada pelo rio Potomac até o National Mall da capital.



Alguns motoristas que passavam buziram em apoio, mas outros diminuíram a velocidade para repreender os manifestantes.



"Vocês são todos idiotas", gritou um homem do carro.



John Ale, 57 anos, um empreiteiro aposentado de ar-condicionado e aquecimento, disse que dirigiu 20 minutos de sua casa na Virgínia para se juntar à marcha.



"O que está acontecendo neste país é insustentável", disse ele. "A classe média, os pequenos, não podem mais se dar ao luxo de viver. E ele (Trump) está quebrando as normas, as coisas que nos fizeram funcionar como país."



UM CHAMADO À AÇÃO CONTRA A GUERRA DO IRÃ

O movimento "No Kings", lançado no ano passado, no aniversário de Trump, em 14 de junho, atraiu entre 4 e 6 milhões de pessoas em cerca de 2.100 locais em todo o país. A segunda mobilização, em outubro, envolveu cerca de 7 milhões de participantes em mais de 2.700 cidades, segundo uma análise de crowdsourcing publicada pelo renomado jornalista de dados G. Elliott Morris.



Aquele evento de outubro foi amplamente alimentado por uma reação contra uma paralisação do governo, uma repressão agressiva das autoridades federais de imigração e o envio de tropas da Guarda Nacional para grandes cidades.



Os eventos deste sábado ocorrem em meio ao que os organizadores disseram ser um chamado à ação contra o bombardeio do Irã pelos EUA e Israel, um conflito que já tem quatro semanas.



Morgan Taylor, 45 anos, participou do protesto em Washington com seu filho de 12 anos e disse estar furiosa com a ação militar de Trump no Irã, que ela chamou de "guerra estúpida".



"Ninguém está nos atacando", disse Taylor. "Não precisamos estar lá."