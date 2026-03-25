Paquistão aguardando resposta à proposta dos EUA ao Irã para desescalar a guerra

Publicado em 25/03/2026 às 12:59

Alterado em 25/03/2026 às 12:59

O Paquistão deu seguimento ao Irã após apresentar uma proposta dos EUA para desescalar a guerra no Golfo, e ainda aguarda uma resposta formal de Teerã, disse nesta quarta-feira (25) um alto oficial de segurança paquistanês.

Ele confirmou anteriormente que Teerã havia recebido uma proposta repassada via Paquistão, e disse que as negociações, se prosseguissem, poderiam ser realizadas tanto no Paquistão quanto na Turquia.

Os comentários do funcionário iraniano foram alguns dos raros sinais de que Teerã pode considerar propostas diplomáticas, apesar de ter dito publicamente que não há negociações em andamento e que não fará acordos com a administração do presidente Donald Trump.



A fonte iraniana, falando sob condição de anonimato, não divulgou detalhes da proposta passada pelo Paquistão, nem disse se ela era o mesmo que um quadro de 15 pontos dos EUA anteriormente noticiado por veículos de notícias, incluindo a Reuters.



NENHUMA RESPOSTA DO IRÃ

Os preços do petróleo caíram e as ações recuperaram algum espaço nesta quarta-feira, após relatos de que Washington havia enviado o plano de 15 pontos ao Irã, com investidores esperando pelo fim de quase quatro semanas de guerra que matou milhares de pessoas e interrompeu o fornecimento global de energia.



O alto funcionário de segurança paquistanês disse que a inteligência paquistanesa entregou a proposta dos EUA ao Irã, e o ministro das Relações Exteriores Ishaq Dar entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi.

Até agora, não houve resposta dos iranianos, nem datas ou locais confirmados para as negociações, disse o funcionário paquistanês.



Três fontes do gabinete israelense disseram que o gabinete de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi informado sobre a proposta dos EUA. Eles disseram que seus termos incluem a remoção dos estoques de urânio altamente enriquecido do Irã, a interrupção do enriquecimento, a contenção do programa de mísseis balísticos e o fim do financiamento para aliados regionais.



Enquanto isso, o Pentágono planeja enviar milhares de tropas aerotransportadas ao Golfo para dar a Trump mais opções para ordenar um ataque terrestre, disseram fontes à Reuters, somando-se a dois contingentes de fuzileiros já a caminho. A primeira Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais a bordo de um enorme navio de assalto anfíbio poderia chegar por volta do final do mês.



MILITARES IRANIANOS DESCARTAM ACORDO COM TRUMP

O Paquistão já ofereceu sediar conversas com a participação de altos funcionários dos EUA já nesta semana. Um alto funcionário do partido governista na Turquia, Harun Armagan, disse à Reuters que Ancara também está "desempenhando um papel na transmissão de mensagens" entre Irã e os EUA.

Mas até agora não houve reconhecimento público por parte do Irã de que esteja disposto a negociar, e suas afirmações de que não o fará tornaram-se cada vez mais ácidas.



"O nível da sua luta interna chegou ao ponto de você negociar consigo mesmo"? - provocou Trump o principal porta-voz do comando militar conjunto do Irã, Ebrahim Zolfaqari, em comentários na TV estatal iraniana.



"Pessoas como nós nunca conseguem se dar bem com pessoas como você", disse ele. "Como sempre dissemos... Ninguém como nós vai fazer um acordo com você. Agora não. Nunca."



O porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Beghaei, aparecendo na televisão na Índia, disse que as negociações nucleares já estavam em andamento quando Trump atacou. Ele chamou isso de "traição à diplomacia", o que teria provado que novas negociações são inúteis.

Não há "conversas ou negociações entre Irã e Estados Unidos", disse ele. "Ninguém pode confiar na diplomacia dos Estados Unidos. Nossa posição é clara quanto ao que eles alegam. Neste momento, nosso corajoso exército está focado em defender o território e a soberania do Irã contra essa guerra brutal e ilegal".



Um alto funcionário israelense de defesa disse que Israel era cético de que o Irã aceitaria os termos e que Israel está preocupado que os termos sejam apenas pontos de partida para negociações, durante as quais negociadores americanos poderiam fazer concessões.



POSTURA MAIS BRANDA DE TRUMP ACALMA OS MERCADOS

Uma fonte familiarizada com os planos de guerra de Israel disse que Israel quer que qualquer acordo EUA-Irã preserve a opção de Israel de realizar ataques preventivos.



Trump disse no início da guerra que ela terminaria apenas com a "rendição incondicional" de Teerã, mas mudou abruptamente de postura esta semana, afirmando que conversas "produtivas" já estão em andamento com autoridades iranianas não especificadas.



Sua postura mais branda trouxe um alívio nos mercados financeiros, que oscilaram, mas se estabilizaram em grande parte desde segunda-feira, quando ele adiou a ameaça de intensificar o bombardeio atacando o sistema energético civil do Irã.



O Irã tem afirmado consistentemente que tais negociações não ocorreram, e ridicularizou o anúncio de Trump como uma tentativa de ganhar tempo e apaziguar os mercados.



MAIS STRIKES

A guerra continuou sem trégua nos ataques aéreos contra o Irã, nem nos ataques de drones e mísseis iranianos contra Israel e aliados dos EUA.



Um oficial militar israelense, questionado se Israel havia ajustado seus planos militares desde que Trump disse que as negociações estavam em andamento, disse que é "praticamente tudo como de costume".



O exército israelense descreveu várias novas ondas de ataques ao Irã durante o dia, incluindo uma contra a construção de navios e submarinos pelo Irã.



A agência semi-oficial iraniana SNN News informou que uma área residencial foi atingida em Teerã, com socorristas vasculhando os escombros.



Kuwait e Arábia Saudita disseram ter repelido novos ataques de drones. Drones atacaram um tanque de combustível no Aeroporto Internacional do Kuwait, causando um incêndio, mas sem vítimas, informou a Autoridade de Aviação Civil do Kuwait.



A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que lançou novos ataques contra Israel e bases dos EUA no Kuwait, Jordânia e Bahrein.



Desde o início do que os EUA chamam de "Operação Fúria Épica", o Irã atacou países que abrigam bases americanas e efetivamente fechou o Estreito de Ormuz, canal para um quinto do petróleo mundial e gás natural liquefeito.



O Irã informou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e à Organização Marítima Internacional que "embarcações não hostis" podem transitar pelo estreito se coordenarem com as autoridades iranianas. Na prática, porém, apenas o próprio petróleo do Irã e alguns poucos navios de países amigos conseguiram passar.