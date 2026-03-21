Erdogan, o verdugo: 'Que Deus destrua Israel'

Falando na oração do Eid al-Fitr, a celebração do fim do mês do Ramadã, presidente turco culpa Benjamin Netanyahu pela crise no Oriente Médio

Publicado em 21/03/2026 às 16:06

Alterado em 21/03/2026 às 16:12

Aconteceu na mesquita Güneysu, em sua cidade natal, Rize. Assim que saiu, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan fez uma declaração de significativo impacto retórico, criticando duramente Israel, prometendo que o país sofrerá as consequências de seus "assassinatos" em toda a região. Disse ele: "O Oriente Médio está em turbulência; Estamos constantemente perdendo mártires e veteranos. Que Deus nos proteja e nos liberte o mais rápido possível da praga dos sionistas. Que Deus destrua completamente Israel em nome de Seu glorioso nome Al-Kahhar".

O líder turco falou sobre a situação no Oriente Médio, afirmando: "Como é bem conhecido, o Israel sionista matou centenas de milhares de pessoas".



"Se Deus quiser, Ele pagará o preço. Não tenho dúvidas sobre isso".



Erdogan disse que as ações de Benjamin Netanyahu "ameaçam a paz regional e global", expressando sua crença de que os muçulmanos "superarão esses dias difíceis".

"Deixamos para trás o abençoado Ramadã, cujo começo é a misericórdia, cuja metade é o perdão e cujo fim é a salvação do tormento eterno, e hoje somos honrados com o Eid al-Fitr", disse Erdogan.

"Que Allah conceda que o Eid al-Fitr seja um meio de salvação e renascimento para todo o mundo islâmico. Que também seja um meio de unidade, fraternidade e solidariedade em nosso país", acrescentou.



Erdogan também falou sobre os muitos conflitos em andamento ao redor do mundo, incluindo a guerra Rússia-Ucrânia ao norte da Turquia, acusando a "rede de genocídio sionista" de bloquear a ajuda a Gaza, matar pessoas, demolir prédios e agir como "bandidos", em referência aos ataques israelenses à Palestina.

Ele denunciou o fechamento da Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, usando a guerra com o Irã como pretexto, assim como a aceleração das atividades ilegais de assentamentos e das políticas expansionistas na Cisjordânia e em outros territórios palestinos ocupados.



Desde 2 de março, acrescentou, Israel matou 1.000 pessoas no Líbano, com mais de 1 milhão deslocados à força.

A Turquia está mobilizando "todos os seus meios" para restaurar a paz e a estabilidade, reiniciar o diálogo e a diplomacia.

Erdogan expressou solidariedade com aqueles que vivem em luto no Eid al-Fitr, especialmente em Gaza, dizendo: "Acredito que em breve superaremos este período difícil em nossa região, apoiando-nos uns aos outros, com esperança, paciência e resiliência".

Ele enfatizou que "o mundo islâmico está tentando novamente superar um caminho cheio de obstáculos, armadilhas, conspirações e armadilhas".

Sobre outros conflitos regionais, ele observou que os esforços da Turquia levaram a uma pausa para o Eid nos confrontos entre Paquistão e Afeganistão, esperando que isso se torne permanente: "Pelo menos acolhemos o fato de que os dedos foram retirados dos gatilhos entre os dois países irmãos, que não haverá mais sangue e que os dois povos irmãos podem celebrar o feriado em paz".

E novamente: "Que Allah nos ajude. Que o Eid al-Fitr seja uma fonte de bem para nosso país e nossa nação", finalizou.

(com informações do "Corriere della Sera")