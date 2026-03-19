Europa se apressa para limitar os efeitos da escalada energética na guerra do Irã

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Publicado em 19/03/2026 às 09:31

Alterado em 19/03/2026 às 09:31

Fumaça e fogo sobem perto do campo de gás South Pars após um ataque, em meio ao conflito EUA-Israel com o Irã, na província de Bushehr, Irã Foto: reprodução de vídeo/Reuters

Países europeus se apressaram para amortecer o impacto da alta dos preços do petróleo nesta quinta-feira (19), após ataques de retaguarda às usinas de energia do Golfo, incluindo a maior usina de gás do mundo, no Catar – a escalada economicamente mais significativa da guerra EUA-Israel contra o Irã.



A gigante estatal do petróleo QatarEnergy relatou "danos extensos" após mísseis iranianos atingirem a Cidade Industrial de Ras Laffan, que processa cerca de um quinto do gás natural liquefeito do mundo, em resposta ao bombardeio israelense do principal campo de gás do Irã. O porto de reserva de petróleo da Arábia Saudita no Mar Vermelho também foi atacado.

Os ataques aparentemente precisos foram uma demonstração dramática da capacidade contínua do Irã de cobrar um preço alto pela campanha EUA-Israel e pelos limites das defesas aéreas para proteger um dos ativos mais valiosos e estratégicos da região do Golfo.



Eles também sugeriram falta de coordenação de estratégia e objetivos de guerra entre os dois principais agressores quase três semanas após o início da guerra.



TAXAS DE JUROS E PREÇOS DE ENERGIA PREOCUPAM A EUROPA

À medida que o aumento dos preços da energia alimenta os temores sobre a inflação, a probabilidade de aumentos nas taxas de juros aumentou antes das reuniões desta quinta-feira entre o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra.



E os líderes da União Europeia também estão prestes a tentar compensar o aumento dos custos de energia em uma cúpula em Bruxelas, com poucas opções simples disponíveis.

Os futuros do Brent subiram cerca de 7%, chegando a mais de $114 por barril às 10h26 GMT. Enquanto isso, os preços do gás europeu subiram mais de 60% desde o início da guerra em 28 de fevereiro.



As ações japonesas e sul-coreanas caíram cerca de 3%, enquanto as pan-europeias caíram, o índice caiu 2%.



Ataques aéreos iranianos desde essa quarta-feira também forçaram os Emirados Árabes Unidos a fechar sua instalação de gás no Habshan, e provocaram incêndios nas refinarias de petróleo Mina Al Ahmadi e Abdullah Port, no Kuwait.



Talvez de forma igualmente significativa, a Arábia Saudita interceptou um míssil balístico lançado em direção a Yanbu, a cidade portuária que serve como a única saída do reino para exportações de petróleo bruto desde que o Irã, na prática, fechou o Estreito de Ormuz, por onde cerca de um quinto do petróleo bruto e do gás natural liquefeito do mundo normalmente passa.



Um drone também caiu sobre a refinaria Aramco-Exxon, SAMREF, em Yanbu, informou o ministério da defesa saudita, acrescentando que os danos estão sendo avaliados.

A Arábia Saudita informou que interceptou e destruiu quatro mísseis balísticos lançados em direção à capital Riad, nessa quarta-feira, bem como uma tentativa de ataque com drone a uma instalação de gás no leste do país.



O comando das forças armadas do Irã afirmou que ataques à infraestrutura energética do país levaram a "uma nova etapa na guerra" em que atacaram instalações de energia ligadas aos Estados Unidos.



"Se ataques (às instalações de energia do Irã) voltarem a acontecer, novos ataques à sua infraestrutura energética e à de seus aliados não pararão até que ela esteja completamente destruída", disse o porta-voz Ebrahim Zolfaqari, segundo a mídia estatal.

TRUMP DIZ QUE ISRAEL AGIU SOZINHO AO ATACAR O CAMPO DE GÁS

Trump afirmou que os Estados Unidos não tinham conhecimento prévio do ataque de Israel ao campo de gás do Irã e que o Catar – parceiro próximo de Washington e anfitrião da maior base aérea americana do Golfo – não havia participado.

"Israel, irritado pelo que aconteceu no Oriente Médio, atacou violentamente uma grande instalação conhecida como Campo de Gás South Pars, no Irã", postou Trump no X.



"Infelizmente, o Irã não sabia disso, nem de nenhum dos fatos pertinentes relativos ao ataque de South Pars, e atacou injustamente e injustamente uma parte da instalação de gás GNL do Catar."



O Wall Street Journal, no entanto, noticiou que Trump apoiou o plano de Israel para atacar South Pars, e a mídia israelense divulgou amplamente nessa quarta-feira que ele foi realizado com o consentimento de Trump e em coordenação com Washington.



Uma fonte informada sobre a campanha israelense disse que as declarações de Trump foram surpreendentes, dado que Israel estava coordenando de perto sua campanha com os EUA.



Israel esperava que uma pressão militar sustentada sobre o Irã, incluindo os assassinatos de figuras seniores, enfraquecesse o governo o suficiente para desencadear uma revolta popular.



No entanto, autoridades israelenses reconheceram publicamente que tal desfecho está longe de ser certo, e há poucos sinais de que o governo de Teerã esteja perdendo o controle.



Em seu post, Trump disse que se o Irã atacar o Catar novamente, "os Estados Unidos da América, com ou sem a ajuda ou consentimento de Israel, explodirão massivamente todo o Campo de Gás South Pars com uma força e poder que o Irã nunca viu ou testemunhou antes".



South Pars é o setor iraniano do maior depósito de gás natural do mundo, compartilhado com o Catar.



Desde o início do conflito, Teerã tem atacado não apenas Israel, mas também instalações diplomáticas e militares dos EUA em todo o Golfo, enquanto alerta estados vizinhos contra a realização de ataques ao Irã.



FONTES DIZEM QUE TRUMP CONSIDERA ENVIAR MAIS TROPAS

Um funcionário dos EUA e outras três pessoas familiarizadas com o planejamento disseram à Reuters que Trump, politicamente vulnerável ao aumento dos preços dos combustíveis entre seus eleitores centrais, está considerando enviar milhares de soldados americanos a mais para o Oriente Médio.



Essas tropas poderiam ser usadas para restaurar a passagem segura de petroleiros pelo Estreito de Ormuz, onde o Irã tem atacado seletivamente embarcações.



Trump, esta semana, pediu aos aliados dos EUA que ajudem a reabrir o estreito, mas seu pedido até agora foi rejeitado.



Mais de 3.000 pessoas foram mortas no Irã desde o início dos ataques entre EUA e Israel, estima o grupo de direitos humanos iraniano HRANA, com sede nos EUA, com milhões forçados a deixar suas casas.



As autoridades do Líbano dizem que 900 pessoas foram mortas lá e 800.000 deslocadas. Ataques iranianos mataram pessoas no Iraque e em vários estados do Golfo, e pelo menos 13 militares dos EUA morreram.