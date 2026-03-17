Katz, de Israel, diz que chefe de segurança do Irã foi morto; Teerã ainda ataca vizinhos do Golfo

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Publicado em 17/03/2026 às 07:02

Alterado em 17/03/2026 às 08:40

Um homem carrega um cachorro enquanto o pessoal de emergência trabalha no local de um ataque a um prédio residencial em Teerã, em meio ao conflito com EUA-Israel Foto: Majid Asgaripour/Wana/Reuters

O ministro da Defesa, Israel Katz, disse nesta terça-feira (17) que o exército israelense matou o chefe de segurança do Irã, Ali Larijani, e o chefe da milícia Basij em ataques aéreos durante a noite, e Teerã contina ataques contra vizinhos do Golfo que elevaram os preços da energia.



Katz afirmou que soube do fato através dos seus aliados militares.

A mídia estatal iraniana publicou uma nota manuscrita de Larijani sobre marinheiros iranianos mortos em um ataque dos EUA cujo funeral é esperado para esta terça-feira, mas não houve comentários imediatos de Teerã sobre as declarações de Katz.



Ali Larijani Foto: reprodução

Larijani seria a figura mais sênior assassinada desde que o Líder Supremo, aiatolá Khamenei, foi morto no primeiro dia da guerra israelo-americana.



Katz disse que Gholamreza Soleimani, comandante das forças Basij do Irã, também foi morto.



A milícia Basij é uma força paramilitar sob o controle do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, frequentemente usada para conter protestos dentro do Irã.



O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou em comunicado que o líder israelense ordenou "a eliminação de altos funcionários do regime iraniano".



A guerra EUA-Israel contra o Irã está em sua terceira semana, com pelo menos 2.000 mortos e nenhum fim à vista. O Estreito de Ormuz permanece em grande parte fechado e aliados dos EUA rejeitaram os apelos do presidente dos EUA, Donald Trump, para que ajudem a reabrir a via navegável vital, por onde circula cerca de 20% do petróleo e gás natural liquefeito do mundo.

Não houve trégua nos ataques de ambos os lados na madrugada desta terça-feira, com o Irã lançando mísseis contra Israel durante a noite, ressaltando que Teerã mantém capacidade para realizar ataques de longo alcance apesar de mais de duas semanas de bombardeamentos de armas dos EUA e de Israel.



O exército israelense afirmou que está mirando "infraestrutura do regime iraniano" com uma nova onda de ataques em Teerã, assim como em locais do Hezbollah em Beirute, um dia após afirmar que elaborou planos detalhados para pelo menos mais três semanas de guerra com o Irã. (com Reuters)